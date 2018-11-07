Trump, Adalet Bakanı Jeff Sessions'ı kovdu

Telif hakkı Getty Images Image caption ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions

ABD Başkanı Donald Trump, Adalet Bakanı Jeff Sessions'tan istifa etmesini istedi.

Sessions'ın istifa mektubunun Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü John Kelly'ye ulaştığı belirtiliyor.

Sessions'ın bu şekilde istifa etmesi bir anlama Trump'ın kendisini görevden alması anlamına geliyor.

Trump'ın uzun zamandır Sessions'ı kamuoyu önünde eleştirmesi, Adalet Bakanı'nı görevden alabileceğine dair haberlerin yapılmasına neden oluyordu.

Trump, en son olarak Sessions hakkında sert bir çıkışı yaparak, "Benim bir adalet bakanım yok" ifadesini kullanmıştı.

Jeff Sessions, 2017 yılının Mart ayında, Rusya soruşturmasına Adalet Bakanı sıfatıyla nezaret etmekten affını istemesi sonrası Trump ile karşı karşıya gelmişti.

ABD Başkanı Trump, bir mülakatında, yalnızca Rusya soruşturması ile ilgili değil, "gümrükler ve daha birçok konuda Sessions'tan mutsuz olduğunu" söylemişti.

Sessions, Trump'ın geçmişteki eleştirileri ile ilgili "Adalet Bakanlığı'nın eylemleri siyasi hesaplardan etkilenmeyecektir" açıklamasını yapmıştı.

Cumhuriyetçi parti içerisinde de Jeff Sessions'ın görevden alınma ihtimali üzerine tartışma yürütülüyordu.