İngiliz basınında ABD ara seçimleri: 'Demokratlar karşı atağa geçti'

Telif hakkı Getty Images Image caption Kutlama yapan Demokrat Partililer

İngiltere basınında ABD ara seçimleriyle ilgili yayımlanan haber ve analizlerde, Demokratların Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirmesi ve seçimlerde yaşanan ilklerle Trump'a yönelik bir karşı saldırı başladığına vurgu yapılıyor. Bununla birlikte gazetelerde, Trump'ın hala çok güçlü olduğu ve Demokratların da bölünmüşlüğünün sürdüğü yorumları da yer alıyor.

Guardian manşetin, Trump'ın seçim sonuçları sonrası yaptığı basın açıklamasındaki sert üslubunu çıkarmış.

Gazete, açıklamasında Trump'ın savaşgir bir tehditte bulunduğunu yazıyor.

Guardian'ın ABD muhabirleri David Smith ve Lauren Gambino ortak kaleme aldıkları analizde, "Demokratlar karşı atağa geçti ancak 2020'deki seçimler için kim aday olacak?" sorusunu soruyor.

Analizde, Demokratların bir sonraki seçimlerin kazanılmasını sağlayacak başkan adayı, strateji ve vizyon konusunda bölünmüş olduklarına dikkat çekiyor.

Gazetenin editoryal köşe yazısında ise seçim sonuçlarının Demokratlar açısından bir başarı anlamına geldiği, seçmenlerin uyanmaya başladığı ama ortadakinin sadece bir başlangıç olduğu ve bir dönüm noktası sayılamayacağı belirtiliyor.

Yazıda, "Şimdi önemli olan Demokratların ve Başkan'ın bundan sonra ne yapacağı" ifadesi kullanılıyor.

'ABD hala bölünmüş bir ülke'

Financial Times seçim günü için, "ABD demokratik sistemi için iyi bir gün" yorumunu yapıyor.

Gazete, "Ara seçimler Amerikan siyasetinin tonunun değişmesi için bir fırsat sunuyor" yorumunu yapıyor.

Times gazetesi, Donald Trump'ın 2020 seçimlerinde de aday olacak olmasına dikkat çekiyor.

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Gazetenin editoryal görüşlerini yansıtan sayfasında ise, "Trump'ın uzun bir süre daha ABD Başkanı olacak gibi göründüğü, bu yüzden ABD'nin müttefiki güçlerin onunla çalışma yönündeki çabalarını sürdürmesi gerektiği" ifade ediliyor.

Daily Telegraph gazetesi haberlerinde ülkedeki siyasi kutuplaşmayı öne çıkarmış.

Gazete seçimlerle ilgili ana haberinde, "Amerika, ara seçimlerden sonra da bölünmüş kalmaya devam ediyor" başlığını kullanıyor.

'Merkez eriyor, kimlik siyaseti yükseliyor'

Gazetenin köşe yazarlarından Tim Stanley, sonuçlarla ilgili kaleme aldığı analizinde, Senato'daki Cumhuriyetçilerin ağırlığına dikkat çekiyor ve "ABD Başkanı düşündüğünüzden daha güçlü" yorumunu yapıyor.

Telegraph gazetesinin editörlerinden Allister Heath, hem ABD ara seçimlerinin hem de Batı ülkelerindeki son dönemdeki seçimlerin beş sonucu ortaya çıkardığını savunuyor.

Heath'e göre bu beş sonuç özetle şunlar: "Kimlik siyaseti yükseliyor. Partilerin seçim kampanyaları artık insanların zihinlerinin değişmesine değil sadece kendileri için oy vermelerine odaklanıyor. Siyasi partiler aşırı uçlara doğru kutuplaşıyor ve merkez eriyor. Tutku geri dönüyor ve siyaset yeniden önem kazanıyor. Taraflar birbirlerinden giderek daha fazla nefret ediyor."

I gazetesi ise manşetinde "Trump'a yönelik karşı saldırı başladı" başlığını tercih etmiş.

Gazete iç sayfalarında, "İlklerin yaşandığı seçim gecesinin en büyük kazananı çeşitlilik" yorumunu yapıyor.