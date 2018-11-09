Suriye devlet medyası: Ordu IŞİD'in elindeki 19 rehineyi kurtardı

Telif hakkı AFP/Getty Images Image caption Suriye devlet medyası, kurtarılan sivilleri gösterdiğini belirttiği fotoğraflar paylaştı.

Suriye devlet medyası, Suriye ordusunun Temmuz ayından bu yana Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün elinde rehin tutulan 19 kadın ve çocuğu kurtardığını bildirdi.

Haberde rehinelerin, ordunun Palmira kentinin kuzey doğusundaki bölgede düzenlediği operasyon sırasında kurtarıldığı belirtildi.

IŞİD, kurtarılan sivilleri Temmuz ayında Suveyda bölgesinde gerçekleştirdiği saldırı ardından rehin almıştı.

Örgüt bu saldırısında toplamda 200'den fazla sivili kaçırmıştı.

Suveyda, ülkedeki Dürzi toplumunun yaşadığı yerleşim yerlerinden biri.

Devlet medyasında yayımlanan haber, bağımsız kaynaklar tarafından teyit edilemedi.

Dürziler, Suriye'deki en büyük üçüncü dini azınlık. Cihatçı gruplarsa onları kafir olarak görüyor.

IŞİD'in en fazla alana yayıldığı dönemde, kontrol ettiği topraklarda yaklaşık 10 milyon kişi yaşıyordu.

ABD, bu yılın başında yaptığı açıklamada, bir zamanlar hakim oldukları toprakların yüzde 98'ini yitirdiğini belirtti.

Bununla birlikte ülkenin güney ve doğusunda hala IŞİD'in elinde tuttuğu küçük yerleşim yerleri bulunuyor.