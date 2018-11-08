Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı BBC'ye konuşan kaynaklar: Kaşıkçı cinayetini 'Kaplan Takımı' işledi

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürüldüğünün ortaya çıkmasından sonra Londra'da yaşayan bir muhalif Suudi vatandaşının da ölüm tehditleri aldığı gerekçesiyle İngiliz polisinin korumasına alındığı öğrenildi.

BBC Arapça'nın görüştüğü Suudi muhalif, güvenlik gerekçesiyle kimliğinin açıklanmasını istemedi. İngiltere polisi ise söz konusu kişinin korumaya alınıp alınmadığını hakkında yorum yapamayacaklarını söyledi.

BBC'nin edindiği bilgilere göre Suudi Arabistan'daki insan hakları ihlallerini eleştirdiği için Riyad yönetiminin hedefinde olan Suudi vatandaşı bir hafta önce yeni bir tehdit aldı ve 24 saat polis korumasına alındı.

Cemal Kaşıkçı cinayetinden sonra, Londra'daki muhalif Suudilerin de hedefte olması, tehditlerin arkasında Riyad'ın "Kaplan Takımı" olarak bilinen ve muhaliflerin öldürülmesi veya kaçırılması için kurulduğu iddia edilen ekibin olduğuna işaret ediyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Suudi muhalifin 24 saat İngiliz polisi korumasında olduğu öğrenildi.

'Kaplan Takımı'

BBC Arapça'ya konuşan kaynaklar, Cemal Kaşıkçı cinayetinin de 2018 yaz aylarında kurulan 50 kişilik "Kaplan Takımı" adlı ekipten bir grubun işlediğini söyledi.

Aynı kaynakların verdiği bilgiye göre bu ekibin başında Prens Muhammed bin Selman'ın sağ kolu Suud el Kahtani bulunuyordu.

Suudi yönetiminin tanınmış muhaliflerinden Dr. Saad el Fakih, bu ekip için "Ülke içindeki ve dışındaki muhalifleri öldürmekle görevliydiler" dedi.

Fakih, "Rejimin, tutuklayarak ortalığı yaygaraya vermek istemediği insanları öldürmek için görevlendirildiler" diye konuştu.

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BBC Arapça belgeseli ayrıca bu ekibin öldürdüğü tek ismin Kaşıkçı olmadığına dair iddialara da ulaştı.

Suudi yönetimi içinden gizli bir kaynak, "Muhammed bin Selman'ın kara kutusu" olarak nitelendirilen Tümgeneral Ali el Kahtani'nin de dövülerek öldürüldüğünü söyledi.

Bu cinayeti de Muhammed bin Selman'ın sağ kolu olarak görülen Suud el Kahtani'nin liderliğindeki ekip gerçekleştirdi.