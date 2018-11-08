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ABD Başkanı Donald Trump, henüz eski FBI Başkanı Robert Mueller'ın özel savcı olarak yürüttüğü Rusya soruşturmasını kapatmak üzere olmayabilir. Bununla birlikte eğer ki yapmaya çalıştığı şey buysa, bu da bunun ilk adımı gibi görünüyor.

Başkan Trump, Adalet Bakanı Jeff Sessions'ı devreden çıkararak, soruşturmanın başına kendisine daha dostane bakan ve particiliğe daha fazla önem veren bir yetkilinin getirilmesini sağlıyor. Sessions'ın Trump kampanyası ile bağlantılarından ve kendisinin Rus yetkililerle kurduğu tartışmaya açık temaslardan dolayı bu soruşturmadan çekilmesi nedeniyle, soruşturmayı denetleme görevi de Adalet Bakan Yardımcısı Rod Rosenstein'a kalmıştı.

Mueller'i soruşturmanın başına atayan ve Trump yönetimi ile Rusya'nın olası ilişkilerinin yanı sıra bu soruşturmada ortaya çıkabilecek diğer konuları araştırmaya yönelik geniş bir yetki alanı tanıyan da Rosenstein olmuştu.

Sessions'ın gitmesinin ardından bu sorumluluk da, artık geçmişte soruşturmayla ilgili kuşkularını dile getirmiş olan Adalet Bakanlığı Genel Sekreteri Matthew Whitaker'a geçti.

Normalde Adalet Bakanlığı'nın iki numarası olan Rosenstein'ın adalet bakanının görevlerini vekil olarak üstlenmesi gerekirdi. Bu nedenle Beyaz Saray'ın Whitaker'ı tercih etmesi oldukça dikkat çekici.

Whitetaker, 'Soruşturma çok ileri gitti' demişti

Whitaker, bu görevi üstlenmeden önce The Hill'de yazdığı bir makalede, o dönemde henüz adı açıklanmamış olan bağımsız bir savcının atanma çağrılarının "uzun siyasi çıkarım elde etmeyi amaçlayan korkak girişimlerden ibaret" olduğunu yazmıştı. Ağustos 2017'de de CNN'e yazdığı bir makalede başkanın mali işleriyle ilgili açılan Mueller soruşturmasının "çok ileriye gittiğini" belirtmişti.

Ayrıca, CNN'e verdiği bir mülakatta, soruşturmayı sekteye uğratmanın en iyi yolunu "neredeyse durma noktasına" gelinceye kadar bütçesini kısmak olarak tarif etmişti.

Whitaker, Başkan George W Bush döneminde kısa bir süreliğine savcılık yaptı. Daha sonra 2014 yılında Cumhuriyetçi Parti'den Iowa'dan senatörlük yarışına girmek istedi ancak ön seçimlerde kaybetti. Adalet Bakanlığı'ndaki mevcut görevine getirilmeden önce muhafazakar görüşlü devlet politikaları takip grubu olan Hesap Verilebilirlik ve Sivil Güven Vakfı'nın direktörlüğünü yürütüyordu. Buradan Adalet Bakanlığına geçiş pek izlenen bir yol değil.

Trump'ın yaptığı açıklamada, Demokratların cephesinde çalkantı yarattı. Her ne kadar Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirmiş olsa da henüz işin başına geçebilmiş değiller. Bunun olabilmesi için iki aya daha ihtiyaç var.

Bu süre boyunca da kontrol Cumhuriyetçilerin elinde kalmaya devam edecek ve muhafazakarlar halihazırda başkanın kararına destek vermeye başlamış durumda.

Daha önce Trump'ın adalet bakanını görevden alması halinde ağır bedel ödeyeceğini söyleyen Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, şimdi ise Sessions'a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor.

Şimdi başka adımlar atmak için ortam hazır.

Mueller de elini çabuk tutabilir

Elbette ki boş yere bu kadar gürültü de kopuyor olabilir. Mueller'in soruşturması kısa vadede hiçbir kesintiye uğramadan devam edebilir. Elbette Mueller'in son gelişmelerin ışığında elini çabuk tutması da ihtimal dahilinde.

Mueller'in seçim öncesindeki "sessizlik döneminin" de sona yaklaştığına dair bazı işaretler var. Aslında eski FBI Başkanı da söylendiği kadar titiz biriyse şu ana kadar bu beklenmedik durumla ilgili hazırlıklarını çoktan yapmıştır.

Ancak yine de bilinmezlerle dolu bir dönem başlıyor.

Kesin olan şey eğer özel savcı yeni iddianameler hazırlamak ya da soruşturmasını genişletmek istemesi halinde artık Whitaker'ın bu talepleri geri çevirecek bir konumda olduğu gerçeği. Mueller'in bu soruşturmanın nihai bulgularını içeren bir rapor hazırlaması halinde yeni adalet bakanı vekili bu belgenin kamuoyuna açıklanmasını da engelleyebilir.

Tüm bunlar hasarı sınırlamaya dönük sigorta. Başkan, Whitaker'dan, Mueller'in ekibinin tamamını görevden almasını istemeye de karar verebilir. Trump, Çarşamba günü düzenlediği baısn toplantısında bunu yapma yetkisi olduğunu söyledi.

Başkanın doğruyu söyleyip söylemediği konusunda bazı soru işaretleri var. Ancak artık ara seçimlerin de tamamlanmasıyla birlikte Mueller meselesinde tam anlamıyla sonuca vardırmak isteyebilir. Artık bunu yapmaya bir adım daha yakın.

Ancak bunu yapması hikayenin sona ereceği değil, yeni ve çok mücadele gerektiren yeni bir sayfanın açılacağı anlamına geliyor.