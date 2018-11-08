Irak Başbakanı Adil Abdül Mehdi, 5 bakanı internette başvuru yapanlardan seçti

Telif hakkı Reuters Image caption Irak Başbakanı Adil Abdül Mehdi

Irak Başbakanı Adil Abdül Mehdi, 14 üyeli kabinesinin 5 üyesini internet üzerinden yapılan 15 binden fazla başvuru arasından seçti.

Mehdi, geçen ay beklenmedik bir adım atarak Facebook hesabından yaptığı açıklamayla halktan, açılan pozisyonlara internet üzerinden başvurmalarını istemişti.

Adaylardan başvurularına özgeçmişlerini eklemeleri ve aranan özellikleri karşıladıklarına dair kanıt sunmaları istendi.

Seçilen kişilerin isimlerinin ve atandıkları pozisyonların daha sonra açıklanması bekleniyor.

Adil Abdül Mehdi Ekim ayında hükümeti kurmakla görevlendirilmiş ve Irak'ta böylece kesin bir sonucun çıkmadığı seçimlerin ardından aylarca süren tıkanıklık sona ermişti.

Göreve başvuranlardan ise hangi bakanlığı istediklerini söylemeleri ve herhangi bir siyasi partiye üye olup olmadıklarını belirtmeleri talep edildi.

Ayrıca yürüttükleri projeleri tarif etmeleri, başarılı bir liderin nasıl olacağına yönelik fikirlerini anlatmaları ve istedikleri bakanlığın karşısındaki sorunları nasıl çözeceklerini aktarmaları da istendi.

Irak; yüksek işsizlik, yolsuzluk ve Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) ile bu örgütle uzun mücadele sürecinin geride bıraktığı yıkımın ardından yeniden inşa gibi bir dizi büyük iç sorunla karşı karşıya.