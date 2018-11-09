ABD'den Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararı

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Beyaz Saray yönetimi, Kırım'ı ilhakı ve Ukrayna'nın doğusuna müdahalesi nedeniyle Perşembe günü Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıkladı.

Yaptırım kararı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin ile 30 Kasım'da G20 toplantısında bir araya gelmesinin öncesine rastlıyor.

Donald Trump bir önceki gün ise Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhakından eski ABD Başkanı Barack Obama'yı sorumlu tutmuştu.

Trump, "Bunun olmasına izin veren Barack Obama'ydı" demişti.

Yaptırım, üç kişiyi ve dokuz kuruluşu kapsıyor.

Bu kişiler arasında Rusya'nın füze ve cephanesinden sorumlu eski komutan Vladimir Zaritsky de bulunuyor.

Vladimir Zaritsky, Kırım'da 3 otel inşa ediyor.

Yaptırımlarla bu kişi ve kuruluşların ABD'deki mal varlıkları dondurulacak, bu kişi ve kuruluşlarla finansal ilişkide bulunmak yasak olacak.

ABD Hazine Bakanlığı Terör ve Finansal İstihbarat Müsteşarı Sigal Mandelker, "ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın yasa dışı bir şekilde Kırım'ı ilhakından ve işgalinden kâr eden Rusya destekli kuruluşları hedef almaya kararlı" açıklamasını yaptı.