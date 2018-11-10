Satanistlerden Netflix ve Warner Bros'a 50 milyon dolarlık dava

Telif hakkı NETFLIX Image caption 'The Chilling Adventures of Sabrina' (Sabrina'nın Ürkütücü Maceraları) isimli dizi, Türkiye'de de çok sevilen Sabrina dizisinden daha karanlık bir hikaye anlatıyor.

ABD'de satanistlerden oluşan bir grup, dijital film ve dizi platformu Netflix ve Warnerbros'un ortak yapımı The Chilling Adventures of Sabrina (Sabrina'nın Tüyler Ürpertici Maceraları) dizisi nedeniyle 50 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Satanist Tapınak isimli grup, dizide yer alan tanrı figürün kendi heykelleri olan Baphomet'ye (şeytanı sembolize eden put) benzediğini ve telif haklarının çalındığını öne sürdü.

Şikayet konusu heykel, dizideki cadı kabilesinin taptığı şeytani Kara Lord'a ait. Yamyamlık ve tapınmaya zorlama, kabilenin ibadet biçimlerinden biri.

Satanist Tapınak da, üyelerinin dizideki kabileye ithafen, "şeytani düşmanlarla" bağdaştırıldığı görüşünde.

'Baphonet'yi karaladılar'

Tapınak'ın kurucularından Lucien Greaves, Twitter'da dizideki figür ve Baphomet'nin yan yana fotoğrafını "Karşılaştırmanız için" notuyla paylaştı. Greaves, dizinin tanrıları Baphonet'yi de "karaladığını" yazdı.

Satanist Tapınak, internet kampanyasından topladıkları parayla Oklahoma'ya keçi başlı tanrı figürü Baphomet'yi dikmişti.

ABD'de 2012'de kurulan grup "kilise ile devlet işlerinin ayrılması" için çalışmalar yürüttüğünü söylüyor ve Şeytanı "keyfi güç kullanımının karşıtı" olarak görüyor.

Doğaüstü bir şeytana inanmadığını vurgulayan grup, "insanlar arasında iyilik, cömertlik ve empatiyi yaymak istediklerini" söylüyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Tapınak'ın kurucularından Lucien Greaves, Baphomet ile birlikte.

Grubun ülkede 15 resmi tapınağı var.

Netflix'in yeni 10 bölümlük dizisi The Chilling Adventures of Sabrina dizisi ise yarı cadı yarı insan Sabrina Spellman'ın etrafında geçiyor.

Çizgi romandan uyarlanan karakter, 1996-2003 yılları arasında yayımlanan Sabrina dizisiyle Türkiye'de de büyük bir hayran kitlesi kazanmıştı.

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Netflix'in uyarlaması ise bizim bildiğimiz Sabrina'dan çok daha karanlık bir arka planda geçiyor.