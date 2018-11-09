Telif hakkı EPA Image caption Saldırgan polisle tartışırken görülüyor

Avustralya'nın Melbourne kentinde bir aracı ateşe verip 3 kişiyi bıçaklayan saldırgan polis tarafından vuruldu. Saldırgan kaldırıldığı hastanede öldü.

Yetkililer, Bourke Caddesi yakınlarındaki olayın "terör bağlantılı" olduğunu söyledi.

Somali kökenli olduğu ve polis tarafından bilindiği belirtilen saldırganın adı ise açıklanmadı.

Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırganın içinde gaz tüpü olan bir aracı kullandığı belirtildi.

Bıçaklanan kişilerden ikisi ise hastaneye kaldırıldı.

Bu kişilerden birinin durumunun ağır olduğu açıklandı.

Telif hakkı Twitter/ChrisMacheras Image caption Bourke Caddesi'nde alev alan bir araç

Sosyal medyada yayımlanan görüntülerde ise aracın bazı dükkanlara çarptığı ve daha sonra alev aldığı görülüyor.

Melbourne'deki Bourke Caddesi'nde 2017 yılında düzenlenen bir saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırgan James Gargasoulas, aracını kasıtlı olarak yayaların üzerine sürmekle suçlanıyor.

Gargasoulas 33 kişiye çarpmıştı.

Avukatı ise müvekkilinin kullandığı bazı ilaçların etkisiyle yayalara çarptığını öne sürmüştü.