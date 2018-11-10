ABD'nin California eyaletinde çıkan yangınlarda en az 9 kişi öldü

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ABD'nin güneybatısındaki California eyaletinde üç farklı noktada çıkan yangınlarda en az dokuz kişi yaşamını yitirirken, 35 kişiden de haber alınamıyor.

Can kayıpları Paradise kasabasında meydana gelirken, tatil beldesi olarak bilinen ve çok sayıda Hollywood yıldızının evinin bulunduğu Malibu ile Çarşamba günü 12 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyla gündeme gelen Thousand Oaks kasabasında binlerce ev için tahliye kararı çıkarıldı.

Şu ana kadar 250 bin kişi tahliye edildi.

California Valiliği'nde görevli Mark Ghilarducci, "Yangının yarattığı yıkımın şiddeti inanılmaz boyutlarda ve çok üzücü" dedi.

Yangın ilk olarak Los Angeles'ın yaklaşık 64 kilometre kuzeybatısında bulunan Thousand Oaks kasabasında başladı. Aşağı yukarı aynı saatlerde kasabanın yakınlarında bulunan Hill Fire bölgesinde ikinci bir yangın görüldü.

Cuma günü yangın 101 numaralı otoyolun diğer kısmına geçerek sahil bölgelerine doğru ilerledi. Şu an itibariyle yangınlar yaklaşık 14 bin 150 hektarlık bir alanda etkili oluyor.

Kasaba yetkilileri yayımladıkları yazılı açıklamada, "Yangın kontrolden çıktı ve Malibu'da insanların yaşadığı bölgelere doğru ilerliyor" dedi.

@cher tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin I’m worried about my house🔥, but there is nothing I can do.

Friends houses have burned🙏🏻

I can’t bear the thought of there being no Malibu I’ve had a house in Malibu since 1972😭 — Cher (@cher) 9 Kasım 2018

@RealGDT tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Evacuated last night. Bleak House and the collection may be endangered but the gift of life remains. Thousand Oaks and Agoura are still in danger. Malibu is being evacuated. — Guillermo del Toro (@RealGDT) 9 Kasım 2018

Malibu'da yaşayan bazı ünlüler, sosyal medya hesaplarından yangınlarla ilgili paylaşımda bulundu.

Bu isimler arasında Kim Kardashian ve eşi Kanye West, Cher ve Lady Gaga da yer alıyor.