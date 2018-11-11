California'daki orman yangınlarında ölü sayısı 25'e çıktı

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ABD'nin California eyaletindeki orman yangınlarında ölenlerin sayısı 25'e yükseldi.

Ölü sayısının, yangından büyük hasar gören eyaletin kuzeyindeki Paradise kasabasının yakınında 14 cesedin daha bulunmasıyla arttığı bildirildi.

Güneyde, Malibu yakınlarında da iki kişi hayatını kaybetti.

Felaket nedeniyle, yangınların sürdüğü üç farklı noktadan 250 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı tahmin ediliyor.

Bu arada, Başkan Donald Trump da ormanların kötü yönetilmesinin yangınlara yol açtığını söyleyerek tepki çekti.

Ana yangınlar nerelerde?

Yangnlardan Camp Fire (Kamp Ateşi) adı verileni Butte bölgesinde ve itfaiyeciler Paradise kasabasının alevler içinde kalmasını engelleyemedi.

Bir diğer yangın da Malibu yakınlarında ve boyutları iki katına yükseldi.

Telif hakkı Getty Images Image caption Malibu'da çok sayıda ev yandı

Woolsey yangını olarak bilinen bu orman yangını şu anda 28 bin hektarlık bir bölgede etkili oluyor.

Tahliye emri verilen kasabalar arasında silahlı bir saldırganın geçen Çarşamba günü 12 kişiyi öldürdüğü Thousand Oaks da var.

Meteoroloji uzmanları, tehlikeli koşulların gelecek hafta da devam edeceğini söylerken, itfaiye görevlileri alevlerin yayılmasına yol açan sert rüzgarların bir süreliğine geçici olarak durmasından faydalanacaklarını belirtiyor.

Woolsey Yangını nerede?

Yangın Los Angeles'ın 64 kilometre kuzeybatısındaki Thousand Oaks yakınlarında başladı. Hill Fire (Tepe Yangını) ise yine Thousand Oaks yakınlarında başladı.

Alevler daha sonra otoyolu aşıp kıyı bölgelerine ulaştı.

Tüm bölge sakinlerinden evlerini tahliye etmesi istendi.

Malibu ve yakınındaki Calabas çok sayıda ünlünün yaşadrığı bir yer ve evlerini terk etmek zorunda kalanlar arasında Kim Kardashia, Caitlyn Jenner, Lady Gaga ve Guillermo Del Toro da var. Aktör Martin Sheen'in de kısa bir süreliğine kaybolduğu belirtildi ancak daha sonra Zuma Beach'te ortaya çıktı.

Yangınların TV Dizisi Westworld'ün setini de tamamen yok ettiği ve Malibu'daki Pepperdine Üniversitesi'nin tehdit altında olduğu bildirildi.

Trump ne dedi?

Trump daha önce orman yangınlarından Californialı yetkilileri sorumlu tutmuş ve federal bütçeyi bloke etme tehdidinde bulunmuştu. Trump dün de yine eyalet yetkililerini "ağır kötü yönetimle" suçladı.

Eyalet Valisi Jerry Brown'ın Sözcüsü Evan Westrub ise Trump'ın açıklamalarını "budalaca ve bilgisizce" diye tanımladı.

Westrub "Şu anda yangınlardan etkilenen Californialılar ve can ile mal kurtarmak için dinlenmeden çalışan itfaiyecilerimize odaklandık" dedi.

Şu anda eyalette 16 aktif yangın var. Yetkililer eyaletin kuzeyinin büyük bölümüne Kırmızı Bayrak uyarısı yapmıştı. Bu uyarı 24 saat içinde "aşırı yangınlar" görülebileceği anlamına geliyor.