1. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yılı törenlerle anılıyor

Telif hakkı EPA Image caption Crowds turned out for the ceremony in Canberra, Australia

1. Dünya Savaşını bitiren ateşkes anlaşmasının 100.yıldönümü için dünyanın dört bir yanında anma törenleri yapılıyor.

Avustralya'nın Canberra kentindeki Ulusal Savaş Anıtı'nda tören düzenlenirken, Adeladide'de bir uçak binlerce kağıttan yapılmış kızıl gelincik attı.

Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da tören yapılırken, Hindistan'da dünyanın öte yanında ölen 74 bin asker için törenler düzenlendi.

Avrupa'daki başlıca tören ise Paris'te yapılacak.

Zafer Takı'nın altındaki törene ABD Başkanı Donald Trump, Rusya lideri Vladimir Putin ve aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyyip Erdoğan'ın da bulunduğu liderler katılacak.

Bu arada İngiltere'de de bir dizi tören yapılacak.

Telif hakkı EPA Image caption Adelaide'te kağıttan atılan kağıttan kızıl gelincikler.

Telif hakkı Getty Images Image caption Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde Anıt Tarlası'nı dolaşan hemşireler.

Telif hakkı EPA Image caption Adelaide'te ölenlerin isimlerinin kenaına bir kızıl gelincik konuldu.

Dünya liderleri Paris'te buluşuyor

Anma törenleri için Paris'te 70 kadar dünya lideri buluşacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Paris'teki Zafer Takı'nın altında bulunan İsimsiz Asker Mozolesi'ndeki töreni yönetecek.

Telif hakkı AFP Image caption Paris'te yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Öğleden sonra da Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel aralarında Rusya lideri Vladimir Ptun'in ve Cumhurbaşkanı Edoğan'ın da bulunduğu dünya liderleriyle bir barış konferansına Paris Barış Forumu'na katılacak.

Macron ve Merkel dün Fransa'nın kuzeyindeki Compiegne kasabasını ziyaret etmişti. Liderler 1918'deki ateşkes anlaşmasının yapıldığı tren vagonunun aynısında anı defteri imzaladı.

Ancak Trump, kötü hava nedeniyle savaşta ölenlerin yattığı mezarlığa yapması planlanan ziyareti iptal etmesi nedeniyle tartışma yarattı.

50'den fazla eylemci örgütü bugün Trump'ın ziyaretini protesto etmeyi planlıyor.