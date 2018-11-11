Tanzanya'de keju krizi: Ordu göreve çağırılabilir

Telif hakkı Reuters Image caption Magufuli tücccarları üreticileri kazıklamaya çalışmakla suçladı

Tanzanya Cumhurbaşkanı John Magufuli, keju krizi nedeniyle Tarım ve Ticaret bakanlarını görevden alırken, orduyu görevlendirme tehdidinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Keju tüccarlarına, çiftilerden ürünleri belirlenen fiyattan almaları için Pazartesi gününe dek süre verdi.

Magufuli bu olmazsa, tüm ürünü toplamaları için onlarca askeri kamyon göndereceğini belirtti.

Keju tarımı, Tanzanya'nın başlıca döviz girdilerinden biri.

Üreticiler haftalardır tüccarların verdiği fiyatın çok az olduğunu söyleyerek, ürünlerini satmayı reddediyor.

Magufuli, tüccarları binlerce çiftçiyi kazıklamaya çalışmakla suçladı ve fiyatı kilo başına 1,3 dolara yükseltme talimatı verdi.

Cumhurbaşkanı, binlerce çiftçinin adil bir fiyat alması için ve ülkenin yaşamsal önemdeki ihracat kazancından mahrum kalmaması için çalıştığını söyledi.

Magufuli ayrıca, orduyu görevlendirmek zorunda kalırsa, ürünleri devletin satın alacağını ekledi.

Cumhurbaşkanı Magufuli, Tarım Bakanı Charlez Tizeba ve Ticaret ve Yatırım Bakanı Charles Mwijage'yi görevden aldıktan sonra, iki bakan ve dört bakan yardımcısı atadı.

Ayrıca Tanzanya Keju Kurulu (CBT) lağvedildi ve Anna Abdallah'ın kurul başkanlığına atanması geri çekildi.

Tanzanya'da daha önce de keju krizi yaşanmıştı.

2013'te keju üreticilerinin protestoları sonucu 20 ev yakılmıştı.

Protestolar tüccarların üreticilere uzlaşılan fiyatın altında ödeme yapmasıyla başlamıştı.

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