Şırnak'ta el yapımı bomba patladı: 2 asker hayatını kaybetti, 5 asker yaralı

Telif hakkı Getty Images (ARSİV) Image caption Zırhlı araç geçişi (ARŞİV)

Şırnak'ta Gabar Dağı bölgesinde el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 2 asker hayatını kaybederken, 5 asker yaralandı.

Anadolu Ajansı'nın güvenlik kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre PKK'ya yönelik operasyonun sürdüğü Gabar Dağı bölgesi Görmeç kırsalında güvenlik güçlerinin arazi arama tarama faaliyeti sırasında daha önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.

Yaralı askerler, helikopterle götürüldükleri Şırnak Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Önceki gün de Hakkari'nin Şemdinli ilçesi sınırlarındaki Süngü Tepe Üs Bölgesi'ndeki mühimmat deposunda meydana gelen patlamada yedi askerin yaşamını yitirdiğini, 25 askerin de yaralandığı belirtilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paris Barış Forumu'na katılmak üzere Fransa'ya hareketi öncesinde düzenlediği basın toplantısında, "Yedi şehidimiz var, 25 yaralımız var. Ağır olan dört yaralımızı da şu anda Ankara'ya ambulans uçakla getiriyorlar. İnşallah tedavilerine burada devam edecek. Rabbimden yaralılarımıza da şifalar diliyoruz. Şehitlerimize rahmet diliyoruz" demişti.