İsrail'in açtığı ateş sonucu biri Hamas yöneticisi altı Filistinli öldü

Telif hakkı AFP Image caption Hamas yöneticisi Şeyh Nur Baraka'nın annesi, oğlunun ölüm haberini aldıktan sonra hastaneye geldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Pazar günü düzenlediği operasyon sonucu biri Hamas yöneticisi olmak üzere altı Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu yaptıkları açıklamada bir askerlerinin öldüğünü duyurdu.

Hamas sözcüsü ise yaptığı açıklamada Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin El Kassam Tugayları'ndan Şeyh Nur Baraka'nın saldırı sırasında hayatını kaybettiğini belirtti.

Hamas, İsrail'in özel kuvvetlerinin Gazze Şeridi'nin 3 kilometre içerisindeki bir arabadan ateş açtığını aktardı. Hamas, bunun 'İsrail'in korkakça bir saldırısı' olduğunu ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Fransa'nın başkenti Paris'te I. Dünya Savaşı'nın bitişinin 100. yılı için düzenlenen tören için gerçekleştirdiği ziyaretini yarıda keserek İsrail'e önceden döndüğü açıklandı.

İsrail ordusu 'operasyonel aktivite sırasında' ateş açıldığını kabul ederek askerlerinin İsrail'e geri döndüğünü ifade etti.

İsrail'in güneyinde füze için uyarıda bulunan siren sisteminin çaldığı duyuldu.

Yerel yetkililere göre Gazze'den fırlatılan en az 10 füze düşürüldü, bir tanesi İsrail tarafına düştü.

'Gazze içinden operasyon nadir görülüyor'

BBC'nin Orta Doğu muhabiri Tom Bateman, Mısır ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde yapılan müzakerelerde ilerleme sağlanmışken İsrail özel kuvvetlerinin Gazze'nin içinden bir operasyon düzenlemesinin çok az görülen bir durum olduğunu dile getiriyor.

İsrail ve Hamas arasındaki gerginlik son aylarda yükselmişti

Gazze'den atılan füzeler ve İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında son zamanlarda yükseliş gözleniyor.

Mart ayının sonundan beri genellikle sınırda düzenlenen haftalık gösteriler sırasında olmak üzere Gazze'den en az 227 Filistinli hayatını kaybetti.

Katar'dan para sınırdan getirildi

Ancak son zamanlarda iki taraf arasındaki gerginlik biraz olsun hafiflemişti.

İsrail, Katar'ın Hamas yönetimine milyonlarca dolar yardımı çantalar içinde getirmesine izin vermişti.

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Böylece Cuma günü Gazze'de Hamas hükümeti için çalışan binlerce Filistinli memur, Katar'ın gönderdiği nakit parayla aylardır ödenmeyen maaşlarını aldı.

Maaş ödemesiyle, bölgedeki ağır ekonomik zorlukların hafifletilmesi ve gerilimin azaltılması amaçlanıyordu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hükümetinden gelen eleştirilere karşılık kararını savunarak 'herhangi bir savaşı ya da insani krizi önlemek' için bunu yaptığını söylemişti.