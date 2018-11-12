Avustralya'da çileklerden çıkan iğnelerle ilişkili olarak bir kişi gözaltında

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Avustralya'da başta çilekler olmak üzere meyvelerden iğnelerin çıkması soruşturmasıyla ilgili olarak Queensland eyaletinde bir kadın gözaltına alındı.

Avustralya polisi yaptığı açıklamada 50 yaşındaki kadının 'karışık ve çok geniş bir soruşturma sonucunda' gözaltına alındığını söyledi.

Kadının Queensland eyaletinin başkenti Brisbane'de mahkemeye çıkması bekleniyor.

Eylül ayında önce Queensland'de ardından altı eyalette daha süpermarketlerde satılan çileklerden iğne çıkmıştı.

Daha sonra muz ve elma gibi meyvelerden de iğne çıktığı görülmüştü.

Ulusal çapta sürdürülen soruşturma kapsamında bir kısmının taklit olmasından şüphe edilen 100 vaka tespit edildi.

Süpermarketler kimi meyveleri raflardan çekmek, çiftçiler ise meyvelerini atmak zorunda kalmıştı.

Queensland'de bir kişi içinde iğne olan çilek yemesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Telif hakkı JOSHUA GANE

15 yıla kadar hapis

Queensland Eyaleti Çilek Yetiştiricileri Birliği Başkan Yardımcısı Adrian Schultz, çileklere iğne konulmasını "milyonlarca dolarlık bir sektörü batıran bir ticari terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Eyalet Başbakanı Annastacia Palaszczuk ise "sabotajdan zarar gören çilek üreticileri" için bir milyon dolarlık fon kurulduğunu açıkladı.

Eyalette yılda ortalama 6-15 bin ton çilek üretiyor. Queensland'de çilek sektörünün 160 milyon Avustralya doları tutarında bir büyüklüğü var.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, meyvelere dikiş iğnesi koyan kişilerin 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceğini söyledi.

Olay daha sonra Yeni Zelanda'ya da sıçramıştı.