Telif hakkı EPA Image caption Michael Rogers (solda) elindeki market arabasını ittirerek saldırganın yakalanmasında polise yardım etti

Avustralya'nın Melbourne şehrinde Cuma günü bir bıçaklı saldırganı, elindeki market arabasını üzerine sürerek engelleyen evsize internet üzerinden yardım kampanyası başlatıldı.

Videosu internette viral olan evsiz Michael Rogers, bir cafe sahibini öldüren ve iki kişiyi yaralayan saldırgan Hassan Khalif Shire Ali'nin iki polise bıçakla saldırmasını elindeki market arabası sayesinde engelledi.

Michael Rogers bunu yaparken saldırganın ateşe verdiği ve patlamak üzere olan bir arabadan sadece birkaç metre uzaktaydı.

Daha sonra saldırgan polis tarafından vuruldu ve hastanede hayatını kaybetti.

Kahraman ilan edildi

46 yaşındaki Rogers ise 7 News televizyon kanalına yaptığı açıklamada, "Market arabasını üzerine doğru fırlattım, onu hakladım. Tam olarak yere indiremedim gerçi" dedi.

İnternetteki bu hamlesini gösteren videonun viral olması üzerine 'kahraman' ilan edilen Rogers için internette bir yardım kampanyası başlatıldı.

3.388 kişi yardımda bulunurken toplamda 72 bin dolar toplandı.

Telif hakkı WILLIAM WEST Image caption Saldırgan bir arabayı ateşe vermişti

Kampanyayı başlatan ve Avustralya'daki bir evsizler kolektifinin kurucusu olan Donna Stolzenberg, Rogers'a ulaştıklarını ve yardımları teslim edeceklerini söyledi.

Stolzenberg'in organizasyonu Rogers'a ev bulmasında ve psikolojik destek almasında yardım edecek.

Polis ise gerçekleşen olayı bir 'terör saldırısı' olarak araştırıyor.