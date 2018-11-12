İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt, bugün Suudi Arabistan'a gidiyor

Telif hakkı EPA Image caption İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Yemen'deki savaşın sona ermesi ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın cinayetinin açıklığa kavuşturulması adına baskı yapmak için Suudi Arabistan'a bugün bir resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'ni de ziyaret edecek olan Hunt, Kaşıkçı cinayetinin ardından Suudi Arabistan'a giden ilk İngiliz bakan olacak.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hunt'ın Suudi Arabistan Kralı Selman Bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşeceği belirtildi.

Hunt'ın Suudi yetkilileri, Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için Türkiye ile işbirliği yapmaları yönünde ikna etmeye çalışacağı aktarıldı.

Açıklamada Hunt, "Kaşıkçı cinayetinin arkasında olanların tamamen açığa çıkmamış olmasının kabul edilemez" olduğunu ifade etti:

"Uluslararası toplum, korkunç bir şekilde öldürülen Kaşıkçı cinayetinin dehşeti ve öfkesi konusunda birleşmiş bir vaziyette. Suudi yetkilileri Türk yetkililerle tamamen işbirliğine çağırıyoruz, böylece ailesi ve olayı takip eden tüm dünya için adaletin getirileceğine inanıyoruz."

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Cemal Kaşıkçı olayı Türkiye ile Suudi Arabistan ve Körfez ilişkilerini nasıl etkileyecek?

ABD Dışişleri Bakanı'ndan telefon

Ayrıca Hunt'ın Yemen'deki insani krizin sona erdirilmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde atılacak adımla savaşın sona erdirilmesi amacı taşıdığı belirtildi.

ABD de Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak Suudi Arabistan üzerindeki baskısını artırıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı arayarak ABD'nin cinayete karışan herkesi sorumlu tutacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Cumartesi akşamı Paris'te düzenlenen akşam yemeğinde Kaşıkçı cinayetini ele aldı.

Kaşıkçı, evlilik için gereken bir belgeyi almak üzere 2 Ekim günü gittiği İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldü.

Türkiye, bunun planlı bir cinayet olduğunu savunurken, Suudi Arabistan ise Kaşıkçı'nın geri dönmeye ikna konuşması sırasında yaşanan bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini söylüyor.