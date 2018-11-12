Üvey babasının tecavüzüne uğradı, bebeği tuvalette doğurdu, cinayete teşebbüsle yargılanıyor

Telif hakkı Getty Images Image caption El Salvador'da kadın örgütleri kürtajın yasallaştırılmasını talep eden gösteriler düzenliyor. Bu pankartta "Kadınların hayatı ve sağlığı için" yazıyor.

Kürtajın yasak olduğu El Salvador'da, geçen yıl kendisine tecavüz eden 70 yaşındaki üvey babasından hamile kalan ve bebeği tuvalette doğuran bir kadının cinayete teşebbüsle yargılandığı davanın duruşmaları başladı.

12 yaşından beri üvey babasının tacizine uğradığını söyleyen 20 yaşındaki Imalda Cortez adlı kadının 20 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

Kürtaj şüphesiyle gözaltına alınan Cortez Nisan 2017'den beri tutuklu. Tecavüzle suçlanan adam hakkında henüz dava açılmadı. Dava insan hakları kuruluşları ve kürtajın serbest bırakılmasını isteyen gruplar tarafından yakından izleniyor.

'Ölümle tehdit etti'

El Salvador medyasında yer alan haberlere göre, Cortez geçen yıl evlerinin tuvaletinde annesi tarafından kanlar içinde bulununca hastaneye kaldırıldı. Kürtajdan şüphelenen acil servis doktoru polisi aradı. Polis, evin tuvaletinde bebeği buldu. Bebeğin sağlıklı olduğu açıklandı.

Hamile olduğunu bilmediğini söyleyen Cortez hakkında cinayete teşebbüsten dava açıldı. Kefalet talebi reddedilen Cortez hastanede bir hafta kaldıktan sonra cezaevine gönderildi.

Cortez'in avukatı Bertha Maria Delon, "Şimdiye kadar bir kadına karşı bu kadar adaletsizlik yapıldığını görmedim. Bir mağdur olmasına karşın devlet Imelda'nun haklarını defalarca ihlal etti. Travma geçirmesine rağmen psikolojik destek göremedi" dedi.

Kürtaj her koşulda yasak

El Salvador'da kürtaj her koşulda yasak. Kürtaj yaptıranlar ağır cezalara çarptırılıyor.

İngiliz Guardian gazetesine göre, ülkede düşük yapan bazı kadınlar, kürtaj şüphesiyle gözaltına alınıyor. Bu kadınların çoğu yoksul ailelerden geliyor.

Hastanedeyken, üvey babasının Cortez'i ziyaret ederek tecavüzden herhangi birine bahsetmesi halinde kendisini, kardeşlerini ve annesini öldürmekle tehdit ettiği belirtiliyor. Bu konuşmaları duyan başka bir hastanın durumu hemşireye bildirdiği ve polise haber verildiği kaydediliyor.

Yerel basına göre, savcılar, başlangıçta Cortez'in bebeği düşürmeye çalışmak suçundan ceza almamak için tecavüz iddiasını ortaya attığından şüphelendi, ancak DNA testiyle bebeğin üvey babadan olduğunun anlaşıldı.

Davada kararın bir hafta içinde açıklanması bekleniyor.