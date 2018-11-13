FBI: ABD'de nefret suçları art arda 3 yıldır yükseliyor

Telif hakkı Getty Images Image caption ABD'de bir sinagogu hedef alan saldırı ardından Müslümanlar da anma törenlerine katıldı.

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 17 daha fazla nefret suçu işlendiğini ve nefret suçlarının son 3 yıldır yükselişte olduğunu açıkladı.

Emniyet yetkilileri 2017'de 7175, 2016'da ise 6121 nefret suçu vakası bildirdi.

FBI en çok Afrika kökenli Amerikalıların, ikinci olarak ise Yahudilerin hedef alındığını belirtti. 2017'de 2013 Afrika kökenli Amerikalı ve 938 Yahudi nefret suçlarının kurbanı oldu.

FBI'ya göre sayıdaki artışın bir nedeni de artık polislerin bu vakaları nefret suçu kapsamına alarak kayıtlara geçirmesi.

ABD Adalet Bakanlığı görevini vekaleten yürüten Matthew Whitaker, FBI raporunun bu konuda eyleme geçilmesi için bir uyarı olduğunu ve bu suçların ABD'nin temel değerlerine aykırı olduğunu söyledi.

FBI nefret suçunu "Saldırganın ırk, din, engellilik, cinsel yönelim, etnik köken, cinsiyet ya da cinsel kimliğe dair önyargıları nedeniyle, bir kişi ya da mülke kısmen ya da tamamen zarar vermesi" olarak tanımlıyor.

Irk ve etnik köken gerekçeli saldırılar başı çekiyor

Rapora göre bu suçların %59,6'sı ırka, etnik kökene ve soya dair önyargılar nedeniyle işleniyor.

Dini gerekçelerle yapılan saldırılar nefret suçu vakalarının %20,6'sını, cinsel yönelime dair önyargılar nedeniyle işlenen suçlar ise %15,8'ini oluşturuyor.

2017'deki nefret suçlarının 5 bine yakını şahısları, 2 bin kadarı ise mülkleri hedef aldı.

Yahudileri hedef alan saldırılar 2017'de 2016'ya kıyasla %37 arttı. ABD'de geçen ay Pittsburg'da bir sinagoga düzenlenen saldırıda 11 kişi hayatını kaybetmişti.

Afrika kökenli Amerikalıları hedef alan nefret suçları ise önceki yıla göre %16 yükseldi.

İnsan hakları savunucuları hâlâ birçok nefret suçunun kayıtlara geçmediğine, kurbanların bireysel olayları polise ihbar etmekten çekindiklerine; bazı karakolların ise kesin sayı tutmadığına dikkat çekiyor.

2015'ten önce Sihleri, Hinduları ve Arapları hedef alan saldırılar kayıtlara nefret suçu vakası olarak geçmiyordu.