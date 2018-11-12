Fransa Dışişleri Bakanı: Erdoğan, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bilgileri bizimle paylaşmalı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili tapelerin kendileriyle paylaşılıp paylaşılmadığı sorusuna "Bilgim yok. Erdoğan'ın elinde bize vereceği bilgiler varsa bunları bizimle paylaşmalı" yanıtını verdi.

Jean-Yves Le Drian'ın, sunucunun "Erdoğan yalan mı söylüyor?" sorusuna yanıtı ise "Demek ki bu bağlamda oynayacağı belirli bir oyun var" oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cinayet ile ilgili olarak Türkiye'nin elindeki tapeleri Suudi Arabistan, ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere'ye verdiğini söylemişti.

Erdoğan 10 Kasım'da yaptığı açıklamada, "Biz tapeleri verdik, Suudi Arabistan'a da verdik, Amerika'ya da verdik, Almanlara, Fransızlara, İngilizlere, hepsine verdik. Buradaki konuşmaları filan onlar da dinlediler, biliyorlar. Bunu sağa sola çarpıtmaya gerek yok" demişti.