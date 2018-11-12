Telif hakkı Reuters

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, istihbarat birimlerinin 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya olanlarla ilgili olarak Türkiye'nin elindeki ses kayıtlarını dinlediğini açıkladı.

Paris'te Pazartesi günü bir basın toplantısı düzenleyen Trudeau, kendisinin ise kayıtları dinlemediğini söyledi.

Trudeau, "Kanada istihbarat kurumları, bu konuda Türk istihbaratı ile çok yakın çalışıyor ve Kanada, Türkiye'nin paylaşmak istediği şeylerle ilgili tam olarak bilgilendirildi. Erdoğan ile birkaç hafta önce bir görüşme yaptım ve burada Paris'te de kısa bir görüşmemiz oldu. Kendisine Kaşıkçı olayına yaklaşımında gösterdiği güçten dolayı teşekkür ettim" dedi.

Kanada Başbakanı, "Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak müttefiklerimizle temas içinde olmayı sürdürüyoruz ve Suudi Arabistan'a yönelik olarak bundan sonra atılacak adımlar konusunda bizim gibi düşünen müttefiklerimizle görüşme halindeyiz" diye konuştu.

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Fransa Dışişleri Bakanı'ndan Erdoğan'a yalanlama

Erdoğan, 'Tapeleri verdik' demişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, hafta sonunda yaptığı açıklamada, olayla ilgili tapelerin ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere'ye verildiğini söylemişti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a eleştiriler yönelten Kaşıkçı, Riyad'dan gönderilen bir ekip tarafından başkonsolosluk binasında öldürülmüştü.

Suudi yetkililer, cinayetin önceden planlandığını kabul ediyorlar ancak Kaşıkçı'nın cesedi henüz bulunmuş değil.