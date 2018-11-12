İngiltere'de oğullarına Adolf adını veren aşırı sağcı çift, 'terör örgütü üyeliğinden' suçlu bulundu

Telif hakkı İngiltere Emniyeti Image caption Claudia Patatas ve Adam Thomas Adolf Hitler'e hayranlıkları nedeniyle onun ismini verdikleri bebeklerini tutuyor

İngiltere'de Adolf Hitler'e hayranlıkları nedeniyle bebeklerine Adolf adını veren bir çift, "terör örgütü üyeliğinden" suçlu bulundu.

22 yaşındaki Adam Thomas ve 38 yaşındaki Claudia Patatas ile birlikte, 27 yaşındaki Daniel Bogunovic de Neo-Nazi National Action (Ulusal Aksiyon) örgütü üyesi olmakla suçlanmışlardı.

Dava sırasında mahkeme heyetine, çiftin bebeği ile birlikte Nazi bayrağıyla çekilmiş fotoğrafı da delil olarak sunulmuştu.

Thomas, Ku Klux Klan kıyafeti içindeki fotoğraflarının ise şakadan ibaret olduğunu söylemiş ancak ırkçı görüşlere sahip olduğunu kabul etmişti.

Telif hakkı İngiltere Emniyeti/PA Image caption Adam Thomas Ku Klux Klan kıyafeti içinde

Thomas ve Patatas'ın evlerinde yapılan aramada, Svastika ve diğer Nazi dönemine ait sembollerin olduğu ev eşyaları da bulundu.

3 kişiye verilen cezalar 14 Aralık'ta açıklanacak.

Bu kişilerin basit bir sempatizan olmadığını söyleyen emniyet yetkilisi Matt Ward, "Amaçları neo-Nazi ideolojisini yayarak İngiltere'de bir ırk savaşı başlatmaktı ve yılların bunu yapabilmek için gerekli eğitimleri almaya harcadılar" dedi.

Telif hakkı İngiltere Emniyeti Image caption Daniel Bogunovic, Adam Thomas ve Claudia Patatas

İngiltere'de, aşırı sağcı National Action (Ulusal Aksiyon) örgütü 2013 yılında kuruldu.

Örgüt, İşçi Partisi milletvekili Jo Cox'un bir aşırı sağcı tarafından öldürülmesini kutlamıştı.

Bu gelişme sonrası İngiltere'de örgütün faaliyetleri 2016 yılında terörle mücadele yasaları kapsamında yasaklanmıştı.