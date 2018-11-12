Belçikalı çelik işçilerinin hesabına yanlışlıkla 30'ar bin euro prim yattı

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Belçika'da bir çelik fabrikasında çalışan yüzlerce işçi, yeni haftaya keyifli başladı: Zira banka hesaplarını açtıklarında ekstra 30 bin euro (184 bin TL) yatırıldığını gördüler.

Yerel medyaya göre işçilerden bazıları bunun bir yanlışlık olduğunu fark ederken, bazıları ise ya borçlarını ödemeye girişti ya da kumarhanenin yolunu tuttu.

İsmini vermek istemeyen bir işçi, "Hesabımda ne kadar para olduğunu görünce şoka girdim ama bunun bir hata olduğu çok açıktı ve paraya dokunmadım. Sadece maaşımı aldım, gerisini de ne olur ne olmaz diye kenarda bıraktım" dedi.

Çelik şirketi Thy-Marcinelle ise, işçilerden parayı aynen geri istiyor.

'Kuruşuna kadar geri ödeyecekler'

Belçika'nın Charleroi kentinde yaşanan olayda, ayda yaklaşık 1600 euro kazanan 230 işçiden bazıları 100 euro bonus almayı beklerken bir sürprizle karşılaştı.

Şirket idari olduğu tahmin edilen bir hata sonucunda işçilerin banka hesaplarına 30'ar bin euro yatırmıştı.

İşçilerden biri bazı çalışma arkadaşlarının bu paranın bir bölümünü harcadığını söyledi ve "Birkaçının kumarhaneye gittiğini, birkaçının da borçlarını ödediğini biliyorum" diye konuştu.

Ancak uzmanlara göre, ülkede çalışma yasaları bu konuda çok net.

Belçika merkezli televizyon kanalı RTL'ye konuşan hukukçu Etienne Piret, yanlışlıkla yatan paranın tamamının şirkete aynen geri ödenmesi gerektiğini söyledi.

Piret'ye göre, işçiler iyi niyetle davrandıklarını ya da gerçekten bu bonusu almaya hakları olduğunu savunsalar bile, bu yasaya uymaları gerekecek.

Tek yapabilecekleri, geri ödeme süresini biraz daha erteleme talebinde bulunmak.