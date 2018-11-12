Telif hakkı Getty Images

İnsan hakları kuruluşu Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Myanmar'ın fiili lideri Aung San Suu Kyi'ye verdiği Vicdan Elçisi Ödülü'nü geri çektiklerini açıkladı.

Af Örgütü, Myanmar Ordusu'nun Arakanlı Müslümanlara "açıkça zulmettiğini", Suu Kyi'nin ise ülkesinde yaşananlara sessiz kalarak önceden savunduğu değerlere "ihanet ettiğini" karara gerekçe gösterdi.

2009 yılında örgüt, ülkesinde barış ve demokrasi için verdiği mücadeleye işaret ederek, o dönem ev hapsinde olan Suu Kyi'yi Vicdan Elçisi Ödülü'ne layık görmüştü.

Dönemin Af Örgütü Genel Sekreteri Irene Khan da, Myanmar lideri için "umut ,cesaret ve demokrasinin sembolü" nitelemesini yapmıştı.

Telif hakkı AFP Image caption En az 700 bin Arakan Müslümanı geçen yıl Myanmar'dan kaçmak zorunda kaldı. İnsan hakları grupları binlercesinin de öldüğünü söylüyor

Pazartesi günü ise örgütün görevdeki genel sekreteri Kumi Naidoo, bu ünvanı artık taşıyamadığı gerekçesiyle Suu Kyi'nin ödülünü geri çektiklerini duyurdu.

Kumi Naidoo'nun mektubunda ona ithafen "Kendi ahlaki gücünüzü kullanarak, sadece Myanmar değil, adaletsizliği gördüğünüz her yerde sesinizi çıkarmanızı istemiştik" ifadeleri yer aldı.

700 binden fazla Arakanlı Müslüman halen Bangladeş'te

Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Aung San Suu Kyi, 2017'de Myanmar Ordusu'nun Arakanlı Müslümanlara yönelik operasyonları nedeniyle uluslararası toplumun tepkisini çekmiş, şiddete sessiz kalmakla suçlanmıştı.

Pek çok kişi için Suu Kyi'nin sessizliği, Myanmar, diğer adıyla Burma'daki cuntaya karşı verdiği mücadeleyle insan hakları savunucusu olarak kazandığı üne gölge düşürdü.

Telif hakkı Reuters

Suu Kyi ise, BBC'ye verdiği röportajda Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik uygulanmadığını söyledi.

Operasyonlar nedeniyle Bangladeş'e kaçan 700 binden fazla Arakanlı Müslüman, ülkelerine geri dönemedi.

Birleşmiş Milletler'den (BM) soruşturmacılar geçen aylarda yayımladıkları raporda, askeri operasyon boyunca yaşanan ölümler ve toplu tecavüzlerin "soykırım" amacı taşıdığını açıkladı. Soruşturma raporunda ordunun üst düzey yetkilileri ve generallerin uluslararası yasalar kapsamında en ağır suçlardan yargılanmaları çağrısı yapıldı.

BM'nin Myanmar'daki insanlık suçlarını inceleyen yetkilisi Yanghee Lee ise, Aung'un suçlamaları tamamen inkar ettiğini vurguladı.