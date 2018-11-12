Telif hakkı Getty Images Image caption Stan Lee, Stan Lieberman adıyla 1922'de doğmuştu.

Örümcek Adam ve Fantastik Dörtlü gibi süper kahramanların yaratıcısı ve Marvel Comics'in kurucularından ABD'li çizgi roman yazarı Stan Lee 95 yaşında hayatını kaybetti.

ABD medyası Stan Lee'nin zatüree dahil çeşitli hastalıklarla mücadele ettiğini aktardı.

Stan Lee, Jack Kirby'le beraber 1961 yılında Marvel Comics şirketini kurmuştu.

Lee ve ekip arkadaşları, Örümcek Adam, Hulk, Daredevil (Korkusuz), X-Men ve Avengers gibi ölümsüz süper kahramanları çizgi roman dünyasına kazandırdı.

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Stan Lee'nin "ilham perisi" olarak tanınan eşi Joan Lee de, geçen yıl 95 yaşında hayatını kaybetmişti.

Kızı JC Lee, TMZ haber sitesine yaptığı açıklamada "Babam harika biriydi, tanıdığım en iyi insandı" ifadelerini kullandı.

Lee, Marvel filmlerinin hepsinde oynadığı ufak rollerle çizgi roman severlere göz kırpmıştı.

Ünlü çizgi roman yazarı 1972 yılında şirketten ayrılmış, ardından Marvel'in fahri başkanı olarak görevini sürdürmüştü.

Stan Lee kimdir?

Lee, Romanya'da 1922 yılında doğdu. Yahudi işçi bir ailenin çocuğuydu.

Timely Publications yayın şirketinin çizgi roman bölümünde çalışmaya başladı. Şirket daha sonra Marvel Comics adını aldı.

Lee şirketin çizgi roman editörü olduğunda henüz 18 yaşındaydı.

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Yıllarca suç , vahşi batı ve korku hikayeleriyle genç okuyucuları yakalamayı hedefledi.

40 yaşında geldiğinde bu iş için çok yaşlı olduğu düşüncesiyle çizgi romanı bırakmak istedi ama eşi Joan, ona hep yaratmak istediği karakterleri yaratmasının zamanı geldiğini söyledi.

1961 yılında Lee, Fantastik Dörtlü'yü yarattı.

Kozmik radyasyona maruz kaldıktan sonra süper kahramanlara dönüşen bu dört astronot, hem Lee'nin yaşamını değiştirdi, hem de çizgi roman dünyasını dönüştürdü.

Lee'nin yaklaşık 50 yıl önce yarattığı farklı karakterler Hollywood'da da gişe rekorları kırdı. X-Men, Fantastik Dörtlü, Hulk, Daredevil, Avengers bunlardan sadece bazıları.