Telif hakkı AFP Image caption Rosa-Maria Da Cruz

Fransa'da beş yıl önce herkesten gizlediği iki yaşındaki kız çocuğu araba bagajında bulunan anne Rosa-Maria Da Cruz'un davası başladı.

Rosa-Maria Da Cruz, hamileliğini partnerinden ve diğer üç çocuğundan gizli tutmuş, herkesten gizlediği kız çocuğu Serena'yı evindeki bir odada ve arabasının bagajında saklı tutmuştu.

Terrasson-Lavilledieu kasabasında yaşayan Portekiz doğumlu Rosa-Maria Da Cruz'un çocuğu 2013 yılında bir araba tamircisi tarafından bulundu.

Arabanın tamir için götürüldüğü dükkanda çalışan adam, duyduğu sesler üzerine bagajı açmış, çok kötü bir koku eşliğinde "solgun, iyi beslenmemiş, ateş içinde ve kendi pisliği içinde çıplak" bir kız çocuğu bulmuştu.

O zamanlar iki yaşında olan kız çocuğunun gelişim problemleri gösterdiği saptanmıştı.

20 yıl hapis cezası alabilir

O dönem yürütülen soruşturma sırasında Da Cruz'un Serana ile ilgili olarak, "Bir bebek değil ama bir şey, yaşayan bir şey" demiş; "gülümsediği için 18 aylıkken kendisiyle konuşmaya başladığını" söylemişti.

Şimdi yaklaşık yedi yaşında olan çocuk bir bakıcı aile ile beraber kalıyor.

Anneye reşit olmayan birine sürekli şiddet göstermek ve kalıcı sakatlığa yol açmak suçlamaları yöneltiliyor, suçlu bulunması takdirinde 20 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Hamilelikten haberi olmadığını Da Cruz'ın partnerine açılan dava ise düşürüldü.

Çocuğun 9-15 yaşları arasındaki iki erkek ve bir kız kardeşi ise bir süre aileden uzak tutulduktan sonra çifte geri getirildi.

Duruşmanın 5-7 gün arasında sürmesi bekleniyor.