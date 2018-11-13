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Meksika'da Başkanlık seçimlerini kazanan ve 1 Aralık'ta yemin ederek göreve başlayacak olan yeni lideri Andres Manuel Lopez Obrador, seçim kampanyası sırasında satmayı vadettiği için lüks başkanlık uçağınının "reklamını yaptı", "Satın alacak kişiye uçağı törenle bizzat ben teslim edeceğim" dedi.

Temmuz'da düzenlenen seçimleri kazanan Obrador, "Ülkede bu kadar yoksulluk varken binmeye utanırım" dediği Boeing Dreamliner 787-8 tipi uçak için "Tüm dünyaya sesleniyorum. Açık artırmada kelepir fiyatına alacağınız bu konforlu, modern uçağın restoranı ve yatak odası var. İçi çok geniş. Mesele sadece fiyatı değil. Şöhreti de var" diye konuştu.

2012'de eski Devlet Başkanı Felipe Calderon tarafından sipariş edilen uçak iki yıl önce teslim alınmıştı. 392 milyon dolar ödenen uçağın yıllık masrafının 25 milyon dolar olduğu belirtiliyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Meksika'nın Boeing Dreamliner 787-8 tipi 218 milyon dolarlık başkanlık uçağı, dünyanın en pahalı başkanlık uçakları arasında.

Cumhurbaşkanlığı korumalarının görevine son verecek

Uçak, teslim alındığı dönemde bir ülke liderinin kullandığı en modern ve en fonksiyonel uçak olarak tanımlanmıştı.

64 yaşındaki Obrador, seçim kampanyası sırasında savurganlığa son verme vaadinde bulunmuş, kendisinin ve diğer hükümet yetkililerinin maaşlarını düşürmüştü.

Cumhurbaşkanlığı sarayını kültür merkezine dönüştüreceğini açıklayan Obrador ayrıca cumhurbaşkanlığı korumalarının görevine son vereceğini, her sabah 07.00'de basın toplantısı düzenleyerek "ülkenin tarihsel dönüşümü" için yapılacakları anlatacağını söylemişti.