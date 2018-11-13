Michelle Obama'nın bugün piyasaya çıkan kitabında neler var?

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ABD'nin eski First Lady'si Michelle Obama'nın "Becoming" olmak adını taşıyan anı kitabı bugün piyasaya çıktı. Obama, kitapta evliliğinde ve iki çocuğuna hamile kaldığı dönemde yaşadığı sıkıntıları paylaşıyor.

Michelle Obama, kitabında çocuk düşürdüğünü ve kızları Malia ile Sasha'ya tüp bebek yöntemiyle sahip olduğunu açıkladı.

Obama, Amerikan ABC Televizyonu'nun Good Morning America programında, 20 yıl önce çocuğunu düşürdüğü dönemde kendisini "mahvolmuş ve yalnız" hissettiğini söyledi.

426 sayfalık kitapta ilk kez kamuoyuna açıklanan bir diğer bilgi ise Obama ve eşi eski ABD Başkanı Barack Obama'nın bir dönem çift terapisine gitmiş oldukları.

Kitabın yayımlanmasının ardından ABD'nin aynı zamanda ilk siyah First Lady'si olan Michelle Obama 10 şehirden oluşan bir tanıtım turuna çıkmaya hazırlanıyor.

Obama'nın ziyaret edeceği şehirler arasında yer alan Londra'daki konuşmasının biletleri yarım saat içinde tükendi.

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Hamilelik dönemi

Eşinin siyaset çalışmalarına destek vermeden önce avukatlık ve hastane yöneticiliği yapan Michelle Obama, ABD'ye yaptığı açıklamada, çocuğunu düşürmesinin ardından, "Bu konuda konuşmadığımız için çocuk düşürmenin ne kadar yaygın olduğunu bilmediğinden dolayı başarısız olduğumu hissettim… Kendi acımızla başbaşa kalıyoruz ve bir şeylerin bozuk olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Michelle Obama, bu tarz durumların olabileceğinin "genç annelere anlatılmasının önemli" olduğunu da sözlerine ekledi.

Obama, yaklaşık 34 yaşındayken "biyolojik saatin gerçek bir şey" olduğunu ve "yumurta üretiminin sınırlı" olduğunu fark ettiğini de aktardı. Eski First Lady, bunun üzerine tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmaya karar verdiğini söyledi.

Obama, "Biz kadınların vücudumuz ve nasıl çalıştığıyla ilgili gerçekleri paylaşmayarak, birbirimize en büyük kötülüğü yaptığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

Barack Obama'yla evlilik

Obama, çiftin ilişkisinde de zaman zaman bazı sıkıntılar yaşandığını ve bunların özellikle eşinin eyalet meclisine seçilmesiyle kendisinin evde kalıp tüp bebek uygulaması için gereken aşıları tek başına yapmak zorunda kalmasından dolayı arttığını söyledi:

"Bizim için evlilik danışmanlığı, farklılıklarımız üzerinde nasıl konuşabileceğimizi öğrendiğimiz yerlerden biri oldu… Evliliklerinde zorlanan ve bir şekilde kendilerinde bir sorun olduğunu düşünen çok sayıda genç çift tanıyorum. Ve fevkalade bir evliliği olan ve birbirlerini çok seven Michelle-Barack Obama çifti olarak bizim de evliliğimiz üzerinde çaba gösterdiğimizi, gerektiği zamanlarda da evliliğimiz için yardım aldığımızı bilmelerini istiyorum" dedi.

Michelle Obama kitabında, bir yaz akşamı Chicago'da Barack Obama'ya nasıl aşık olduğunu da anlattı.

Obama, "Barack için bir şeyler hissetmek konusunda kendime izin verdiğim anda tüm duygular bir anda geldi… Bu hisler içinde şehvet, şükür, tamamlanma ve merak vardı" diye konuştu.

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Trump

Michelle Obama, kitapta ayrıca eşinin, ABD'de doğmadığı iddiasına destek verdiği için Trump'ı "asla affetmeyeceğini" söyledi.

Obama, "Tüm bu mesele çok saçma ve kötü niyetliydi. Elbette altında yatan yobazlık ve yabancı düşmanlığı da çok gizli değildi" dedi ve ekledi:

"Ya akli dengesi yerinde olmayan birisi eline silah alıp Washington'a gelseydi? Ya böyle birisi kızlarımızın peşine düşseydi? Yüksek sesli ve pervasız imalarıyla Donald Trump, ailemin güvenliğini riske attı. Ve bundan dolayı onu asla affetmeyeceğim."

Obama, Trump'ın başkanlık yarışını kazanmasının kendisini "şoke ettiğini" ve bunun olmasını "tüm gücüyle engellemeye çalıştığını" da ifade etti.

Trump, Cuma günü Barış Zirvesi için Paris'e hareket etmeden önce kitapta yer alan bazı anekdotlara yanıt vermişti.

"Michelle Obama'ya bir kitap yazması için çok para verildi ve her zaman da tartışma yaratacak birşeyler yazmanızı isterler" diyen Trump, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben de istediklerini vereceğim. Ben de doğru düzgün finansman vermeyerek ABD ordusuna yaptıklarından dolayı (Obama'yı) asla affetmeyeceğim. Ordumuza yaptığı şeyler ülkemizi daha az güvenli bir yer yaptı" diye konuştu.