Hitler'in Yahudi kızla çekilmiş imzalı fotoğrafı açık artırmaya çıkıyor

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İlk bakışta bir adamın bir kız çocuğuna sarıldığı bu kare, sevgi dolu bir anı gösteren normal bir fotoğraf gibi görünebilir.

Ama yakından bakınca fotoğraf, görüntünün aksine, karanlık bir hikayeyi saklıyor; fotoğraftaki adam 6 milyon Yahudi'nin ölümünden sorumlu Adolf Hitler, kız çocuğu ise Yahudi bir aileden geliyor.

Hitler'i Rosa Bernile Nienau ile gösteren 1933'ten kalma imzalı bu fotoğraf, ABD'de açık artırmada satılıyor.

Maryland eyaletindeki Alexander Tarihi Müzayede Evi, fotoğrafçı Heinrich Hoffman'ın çektiği fotoğrafın yaklaşık 10 bin dolara satılacağını tahmin ediyor.

Hitler, Rosa ile fotoğrafın çekildiği günden sonra arkadaş olmuş ancak fotoğrafın çekildiği tarihten 5 yıl sonra yanındaki yetkililerin müdahale etmesiyle, kızla iletişimi kesmişti.

MailOnline'e konuşan müzayede yetkilisi Bill Panagopulos "Hitler propaganda amaçlı olarak çocuklarla fotoğraf çektiriyordu. Bu fotoğrafta çarpıcı olan şey ise küçük kıza gerçekten yakınlık gösteriyor gibi görünmesi. Fotoğrafı gördüğümde çok şaşırdım" dedi.

Hitler, Yahudi kızla nasıl 'arkadaş' oldu?

Hitler'in Yahudi kızla tanışması, doğum günlerinin aynı olması sayesinde oldu.

Müzayede evinin verdiği bilgiye göre, Rosa'yla annesi, o dönemde başbakan olan Hitler'in doğum gününü kutlamak üzere Hitler'in Alp Dağları'ndaki Berghof'ta bulunan evinin önünde toplanan kalabalık arasındaydı.

Hitler'in, doğum günlerinin aynı gün olduğunu öğrendikten sonra Rosa ve annesi Karoline'i evine davet ettiği, fotoğraların da orada çekildiği tahmin ediliyor.

Ancak yetkililer bir süre sonra Karoline'nin annesinin Yahudi olduğunu fark ediyor ve Rosa da bu nedenle Nazi hükümetin gözünde Yahudi sayılıyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Hitler, Yahudi bir aileden geldiğini öğrenmesine rağmen Rosa ile 'arkadaşlığını' sürdürmüştü

Bu durumsa Hitler'in o dönemde Rosa ile arkadaşlık yapmasını engellemiyor, hatta küçük kıza imzalı bu fotoğrafı gönderiyor.

Fotoğrafta "Sevgili Rosa Nienau Adolf Hitler Münih, 16 Haziran 1933" yazıyor.

Rosa'nın daha sonra siyah beyaz fotoğrafın arkasına çiçekler çizdiği görülüyor.

Rosa'nın 1935-1938 yılları arasında Hitler ve yardımcısı Wilhelm Bruckner'la en az 17 kez daha yazıştığı biliniyor. Bu tarihten sonra ise Nazi liderin özel sekreteri Martin Bormann, Rosa'nın annesine ulaşarak Hitler ile iletişimi kesmeleri emrini veriyor.

Hitler'in bu kare dahil birçok fotoğrafını çekmiş olan Hoffman ise Hitler'in bu emre "umursamaz" yaklaştığını belirtiyor.

Hoffman "Hitler Benim Arkadaşımdı" kitabında Hitler'in "Her keyfimi mahvetmekte çok yetenekli insanlar var" dediğini aktarıyor.

Hoffman'ın 1955'te yayımlanan kitabında Hitler ve Rosa'nın başka bir fotoğrafı da yer alıyor ve fotoğrafın altında "Hitler'in bir tanesi - onu Berghof'ta görmek, bir işgüzarın Rosa'nın ari ırktan olmadığını keşfetmesine kadar, Hitler'e büyük keyif veriyordu" yazıyor.

Hitler ile Rosa'nın iletişiminin kesilmesinden bir yıl sonra İkinci Dünya Savaşı başladı. 6 yıl süren savaşta 6 milyon Yahudi öldü.

Savaş sırasında ölenlerden biri de Rosa'ydı. Rosa 1943 yılında, 17 yaşındayken Münih'te bir hastanede çocuk felcinden hayatını kaybetti.