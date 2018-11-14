Çin'de Marksist öğrenciler ortadan kayboluyor

Telif hakkı Getty Images Image caption Mayıs ayında Marks'ın 200'üncü yaş günü için Çin'de düzenlenen bir etkinlikten

Çin'in önde gelen üniversitelerinde Ağustos ayından beri işçi hakları için protestolara katılan en az 10 öğrencinin alıkonulduğu belirtildi.

Guardian gazetesinin haberine göre bir işçi hakları grubu, en az beş şehirde öğrencilerin kimliği bilinmeyen kişiler tarafından kaçırıldığını; bazılarının bekleyen arabalara konulmadan önce dayak yediğini öne sürdü.

Ülkenin önde gelen üniversitelerinden Pekin Üniversitesi'nde Zhang Shengye adında bir öğrencinin kaçırıldığı aktarıldı. Diğer öğrencilerin akıbetinin ise ne olduğu bilinmiyor.

AFP haber ajansına konuşan bir görgü tanığı Zhang'ın kontrol altına alınmadan önce dayak yediğini söyledi.

CNN ise Pekin Üniversitesi'nden konuştuğu bir öğrencinin bütün kampüsün 'bir terör alanına dönüştüğüne' dair sözlerine yer verdi.

CNN, kendilerini Marksist olarak tanımlayan ve işçiler için daha geniş haklar talep eden öğrenci hareketinin Çin hükümeti için son yıllarda büyük bir sorun haline dönüştüğünü belirtiyor.

'Büyük bir ironi'

Komünist Parti tarafından yönetilen ve Devlet Başkanı Şi Cinping'in Marksizme sahip çıktığı Çin'de, Marksist öğrencilerin hedef alınmasının büyük bir tezat oluşturduğu görüşü hakim.

Aynı zamanda Marksizm dersleri çoğu Çin üniversitesinde zorunlu.

Ancak son yıllarda Çin'de insan hakları ve işçi hakları alanında mücadele eden çok sayıda grup büyük zorluk yaşıyor.

Guardian gazetesinin sözlerine yer verdiği, Hong Kong'daki Uluslararası Af Örgütü'nden araştırmacı Patrick Poon, "Marksizmi çalışan ve Marksizme inanan öğrencilerin, Çin hükümeti tarafından Marksizmin kalbinde yatan işçi haklarını savunduğu için içeri alınması çok ironik" yorumunda bulundu.

Son zamanlarda ülkenin önde gelen üniversitelerinde işçi hakları yanlısı hareketlerin ortaya çıkması üzerine bağımsız sendikalar yasaklandı, bütün sendikaların ticaret birlikleri federasyonuna kayıt yaptırılması şartı getirildi.

Telif hakkı Getty Images Image caption Çin'de bir meydan

Başka öğrenciler ve işçiler de kayıp

Haziran ayında Çin'in güneyindeki Shenzhen'deki bir fabrikada işçilerin bir sendika kurulması için mobilize olması olayların kıvılcımını yakmıştı.

Hükümet tarafından talepleri reddedilen işçilerden bazılarının Temmuz ayında gözaltına alındığı, bazılarının da dayak yediği öne sürüldü.

Bunun üzerine Temmuz ayı itibariyle bazı öğrenci grupları işçilere sahip çıkmak için açık mektuplar yazdı ve gösteriler düzenledi.

Bu öğrencilere de baskı uygulandı.

Ağustos ayında 50 aktivist öğrenci, polisin evlerine baskın düzenlemesinin ardından kayboldu.

Başka üniversitelerden de öğrencilerin kaybolduğuna dair haberler gelmişti.

Pekin Üniversitesi'nden kaçırılan Zhang'ın, daha önce kaybolan öğrencilerle ilgili araştırma yapmakta olduğu biliniyor.

Üniversitelerin öğrencilerin ortadan kaybolmasına sessiz kalması ise eleştiriliyor.