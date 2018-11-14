Melania Trump uçakta kavga ettiği yetkilinin görevden alınmasını istedi

Telif hakkı Getty Images/ Reuters Image caption Mira Ricardel (sağda) and Melania Trump (solda)

ABD'de first lady Melania Trump, geçen ayki Afrika gezisi sırasında uçakta yer kavgası yaptığı Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Mira Ricardel'in görevden alınmasını istedi.

Melania Trump'ın sözcüsü, "Ricardel, artık Beyaz Saray'a hizmet onurunu hak etmiyor" dedi.

Beyaz Saray ve Ulusal Güvenlik Konseyi bu konuda henüz açıklama yapmadı.

First Lady, Afrika gezisi sırasında ABC Televizyonu'na açıklamasında Ricardel'in adını vermeden Beyaz Saray'da güvenmediği kişilerin görev yaptığını söylemişti.

'Savunma Bakanı'yla da kavgalı'

Wall Street Journal gazetesine göre first lady, yedi ay önce Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yardımcılığına getirilen Ricardel Ricardel'i kendisi ve ekibi hakkında "olumsuz haberler" yaymakla suçluyor.

Gazete, Melanie Trump'ın Savunma Bakanı James Mattis'le de "personel seçimi ve siyasi görüş ayrılıkları nedeniyle" defalarca tartıştığını yazdı.

Ancak first lady'nin sözcüsü, Melania Trump ile Kelly arasında anlaşmazlık olduğu iddialarını reddetti.

Başkan Donald Trump'ın Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly ve İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen'i de görevden almaya hazırlandığı iddia ediliyor.

Beyaz Saray'da geçmişte buna benzer krizler yaşanmıştı. Eski başkanlardan Ronald Reagan'ın eşi Nancy Reagan, dönemin Beyaz Saray Genel Sekreteri'yle kavgalıydı. Bill Clinton'ın eşi Hilllary Clinton'ın da o dönem sık sık Beyaz Saray'daki danışmanlarla tartıştığı biliniyordu.