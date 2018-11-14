Düşen uçakta ölen nişanlısı için tek başına düğün fotoğrafı çektirdi

Telif hakkı Instagram/intansyariii Image caption Intan Syari

Endonezya'da 29 Ekim'de düşen uçakta hayatını kaybeden yolculardan birinin nişanlısı, gelinliğiyle tek başına düğün fotoğrafı çektirdi.

Intan Syari ve Rio Nanda Pratama 11 Kasım'da evlenecekti.

Fakat Pratama, düğün için Cakarta'dan Pangkal Pinang'a gelirken, uçaktaki diğer 188 kişiyle birlikte hayatını kaybetti.

Syari, fotoğrafı nişanlısının zon arzusunu yerine getirmek için çektirdiğini söyledi.

'Düğüne yetişemezsem, sen fotoğraf çektirip yolla'

Intan Syari, Instagram'da fotoğrafı "Tarif edilmez bir acı duymama rağmen senin için hala gülümseyebiliyorum. Bana hep söylediğin gibi güçlü olmak zorundayım" notuyla paylaştı.

Telif hakkı Instagram/intansyariii Image caption Intan Syari

Syari'ye göre nişanlısı, düğünden önce "Ben düğüne yetişemezsem, sen makyajını yap, gelinliğini giy, beyaz çiçeklerle fotoğraf çektirip bana yolla" diye espri yapmıştı.

Syari'nin "ilk aşkım" dediği nişanlısıyla ortaokuldan beri arkadaş oldukları belirtiliyor. Doktor olan Pratama, düğünden önce bir konferans için Cakarta'ya gitmişti.

Telif hakkı Instagram/intansyariii Image caption Rio Nanda Pratama ve Intan Syari

Cakarta-Pangkal Pinang seferi sırasında kalkışından hemen sonra denize düşen Boeing 737 tipi uçakta kurtulan olmamıştı.

Bir teknik arıza sonucu düştüğü tahmin edilen uçağın kara kutularından biri bulunmuştu. Ancak kara kutudaki verilerin analizinin aylar alabileceği belirtiliyor.