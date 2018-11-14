Telif hakkı Tasnim News Agency/Reuters Image caption Vahid Mazlumin'in iki ton altın sikke biriktirdiği belirtiliyor.

İran "Sikkelerin Sultanı" adıyla anılan bir döviz tüccarını, döviz piyasasını manipüle etmek ve altın sikke toplamak suçlamasıyla idam etti.

Vahid Mazlumin ve döviz ticareti şebekesinden Muhammed İsmail Kasımi adlı bir başka kişinin daha, İran'da ölüm cezası verilen "dünyada yolsuzluğu yaymak" suçlamasından asılarak infaz edildikleri belirtildi.

İran Öğrenci Haber Ajansı'na göre Mazlumin ve iş ortakları iki ton altın sikke biriktirdi.

İran'da ülkenin yerel para biriminin değer kaybetmesiyle ABD Doları ve altın sikkelere yönelik talep arrtmıştı.

ABD'nin İran'a uyguladığı son ambargolar sonucu, İran Riyali'nin ABD Doları karşısındaki değeri yüzde 70 düştü.

Bunun sonucunda, hayat pahalılığı artmış ve yolsuzluklara karşı gösteriler düzenlenmişti.

Yaz aylarında Ruhani lider Ayetullah Hamaney mali suçlara karşı yeni bir inisiyatif başlatmıştı.

Mazlumin, yeni kurulan ve mali suçlara odaklanan mahkameler tarafından ölüm cezasına çarptırılan yedi kişiden biriydi. Duruşmaların bazıları televizyondan canlı yayımlanmıştı.

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