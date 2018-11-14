Tecavüze beraat kararında 'dantelli iç çamaşır' gerekçesi İrlanda'da protestolara neden oldu

Telif hakkı Oireachtas.ie Image caption İrlandalı Milletvekili Ruth Coppinger vakayla ilgili farkındalık yaratmak için parlamentoda iç çamaşırı sergiledi.

İrlanda'da, 17 yaşındaki bir genç kıza tecavüz eden 27 yaşındaki bir adamın avukatının "Dantelli bir tanga giyiyordu" diyerek savunma yapmasının ardından beraat etmesi bir dizi eylemle protesto edilecek.

İrlandalı Milletvekili Ruth Coppinger de kararı parlamentoda dantelli bir tanga göstererek "rutin kurban suçlama" kültürünü protesto etti.

Kolundan dantelli bir tanga çıkartan Coppinger "Burada bir tanga göstermek mahcup edici olabilir. Sizce bir tecavüz kurbanı ya da bir kadın iç çamaşırının mahkemede yersizce gösterildiğinde ne hissediyor?" dedi.

Mahkemede ne oldu?

Zanlının tecavüz suçundan beraat ettiği vaka, ilk olarak 6 Kasım'da Irish Examiner gazetesi tarafından duyuruldu.

Zanlı davada kendisi ve genç kız arasında Cork kentindeki bir patikada gerçekleşen cinsel ilişkinin rızaya dayalı olduğunu savundu.

Ancak zanlının avukatı Elizabeth O'Conell'ın kapanış savunması büyük tepki çekti ve internette protesto gösterileri organize edilmeye başlandı.

Examiner'ın haberine göre, O'Conell savunmada "Kanıtlar kızın zanlıdan hoşlandığını ve biriyle buluşmaya ve biriyle birlikte olmaya açık olduğu ihtimalini dışlıyor mu? Nasıl giyindiğine bakmalısınız. Dantelli bir tanga giyiyordu." dedi.

Protestolar nasıl ortaya çıktı?

Haberin yayımlanmasından bir gün sonra Dublin Tecavüz Krizi Merkezi'nin Başkanı avukatın sözlerini eleştirdi.

Kriz Merkezi Başkanı mahkemenin aldığı kararı sorgulamasa da, bu tür açıklamaların sıklıkla yapıldığı hukuk sisteminde reform çağrısı yaptı.

Medyanın vakaya ilgisinin artmasıyla birlikte de İrlandalı sosyal medya kullanıcıları mesajlarında mahkemede sarf edilen sözlere öfkelerini dile getirdi.

İrlandalı kadınlar #ThisIsNotConsent (Bu rıza değil) etiketiyle , bu tür tekniklerin mahkemede kullanılmasını protesto etmek için her renk, şekil ve malzemeden yapılmış iç çamaşırlarını paylaştılar.

Birçoğu da tecavüz davalarında nelerin kanıt olarak sunulabileceği ve jürinin bunları nasıl algılayabileceğine yönelik daha sıkı kurallar bulunan ülkelere işaret etti.

Milletvekili Coppinger de hem yargıçlar hem de jüri üyeleri için bu konuda zorunlu eğitimler getirilmesini istedi.

Geçen yıl da Kuzey İrlanda'da iki ünlü rugby oyuncusu tecavüz suçlamasından beraat etmiş ve bu vaka da Hem İrlanda Cumhuriyeti hem de Kuzey İrlanda'da tepki çekmişti,

Protestolar nerede olacak?

Başkent Dublin de dahil bazı kentlerde eylem yapılması planlanıyor.

Sosyal medyada eylemleri organize eden sosyalist feminist grup Rosa, "mahkemelerde kurbanların suçlanmasına son" protestoları yapılacağını bildirdi.

Dublin, Cork, Limerick ve Waterford kentlerinde eylemler yapılacağı belirtiliyor.