Suudi Arabistan Başsavcılığı: Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5'i idam cezası istemiyle 11 kişiye dava açıldı

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Suudi Arabistan Başsavcılığı Sözcüsü ve Başsavcı Yardımcısı Şulan el Şalan, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak 11 kişinin mahkeme önüne çıkartılacağını ve beşinin de idam istemiyle yargılanacağını açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Suudi Arabistan'ın bazı açıklamalarını tatmin edici bulmadığını söyledi.

Başsavcılık adına hazırlanan yazılı açıklamayı Riyad'da düzenlediği ve Suudi televizyon kanallarından canlı yayınlanan bir basın toplantısında açıklayan El Şalan, olayla ilgili olarak toplamda tutuklanan kişi sayısının 21 olduğunu söyledi.

Açıklamaya göre, 11 kişi hakkındaki soruşturma tamamlandı ve bu kişiler mahkemeye sevk edildi. Diğer 10 kişi ve olayla muhtemel bağlantılarıyla ilgili soruşturma ise halen devam ediyor.

El Şalan, Türkiye'ye gönderilen heyetin görevinin, Kaşıkçı ile müzakere ederek, geri dönmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Açıklamada, Kaşıkçı'nın çıkan arbedenin ardından zehirli iğne yapılması sonucu öldürüldüğü ve cesedinin de parçalara ayrılarak, Başkonsolosluk binasından çıkartıldığı belirtildi.

Bu ifade, Kaşıkçı'nın nasıl öldürüldüğüne dair Suudi Arabistan'dan gelen ilk resmi teyit oldu.

Açıklamada, Kaşıkçı'nın cesedinin parçalarının Başkonsolosluk binasının dışında bir başka kişiye teslim edildiği öne sürüldü.

Kaşıkçı, 2 Ekim'de evlilik için gereken bir belgeyi almak üzere geldiği İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldü. Türkiye, cinayette rol oynayanların İstanbul'da yargılanması çağrısı yaptı ancak bu çağrı Suudi Arabistan tarafından kabul edilmedi.

Başsavcılık: Veliaht Prensi'nin bilgisi yok

Suudi Arabistan Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama ayrıca, Kaşıkçı cinayetinin ardından görevden alınan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın danışmanı Saud el Kahtani ve Genel İstihbarat Başkanlığı Başkan Yardımcısı General Ahmet el Asiri'nin olaydaki rolüyle ile ilgili de bilgiler verildi.

Açıklamaya göre, Asiri, Türkiye'ye gönderilen heyete Kaşıkçı'yı aşıkçı'yı öldürmeleri değil, ülkeye geri getirmeleri talimatı verdi. Kaçıkçı'nın öldürülme kararının ise İstanbul'a gelen "müzakere heyetinin başındaki kişi" tarafından verildiği belirtildi.

El Şalan, Kahtani hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini ve sona erene kadar seyahat yasağı getirildiğini söyledi. Açıklamada, Kahtani'nin Asiri'nin talimat verdiği ekiple İstanbul'a gitmelerinde önce bir görüşme yaptığı ve bu görüşmede Kaşıkçı'nın eylemleri hakkında bilgi verdiği ifade edildi.

Ancak, Prens Muhammed'in olaydan haberi ya da sorumluluğu olmadığı vurgulandı.