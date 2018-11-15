Japonya Siber Güvenlik Bakanı: İşte hiç bilgisayar kullanmadım

Telif hakkı Reuters Image caption Yoşitaka Sakurada

Japonya'da siber güvenlikten sorumlu bakan Yoşitaka Sakurada'nın iş yaşamında hiç bilgisayar kullanmadığını itiraf etmesi ülkesinde şaşkınlık yarattı ve tepki çekti.

68 yaşındaki bakanın ayrıca bilgisayarlarda veri aktarımı için kullanılan USB flaş belleğinin ne olduğunu bilmediği ortaya çıktı.

Yoşitaka Sakurada, parlamentonun alt kanadında bir muhalefet milletvekilinin sorularını yanıtlarken, "25 yaşından beri çalışanlarıma ve sekreterlerime söylüyorum onlar yapıyorlar. Ben bilgisayar kullanmıyorum" dedi.

Sakurada, oturumda Japonya'daki nükleer tesislerde USB belleklerin kullanılıp kullanılmadığıyla ilgili bir soruyu yanıtlarken de şaşkınlık yaşadı.

Muhalefet milletvekillerinden Masato Imai, "Hiç bilgisayara dokunmamış bir kişinin siber güvenlik politikalarından sorumlu olması inanılmaz bir şey" dedi.

Sakurada ise soruların önceden kendisine yazılı olarak verilmediği için hazırlık yapamadığını söyledi.

Twitter'da da bakan için alaycı yorumlar yapıldı.

'Bilgisayar korsanları hiçbir şey çalamaz'

Bir Twitter kullanıcısı, "Hiç utanmıyor mu? Bugün herhangi bir şirketin başkanı bilgisayar kullanıyor. USB'nin bile ne olduğunu bilmiyor. Aman Tanrım" dedi.

Bir başka Twitter kullanıcısı ise "Sakurada, belki de Japonya'nın değil kendi siber güvenliğine önem veriyor. Bir bilgisayar korsanı Sakurada'yı hedef almaya kalksa çalacak bilgi bulamayacak. Herhalde en güçlü siber güvenlik bu olmalı" diye yazdı.

Sakurada, Başbakan Şinzo Abe'nin yeniden partisinin liderliğine seçilmesinden sonra yaptığı kabine değişikliği kapsamında geçen ay bu göreve atanmıştı.