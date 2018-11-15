NBC: Trump yönetimi Gülen'i ABD'den uzaklaştırmanın yollarını arıyor

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Amerikan NBC News Televizyonu, Beyaz Saray'ın Fethullah Gülen'i gerekirse Türkiye'ye iade ederek ülkeden uzaklaştırmanın yollarını aradığını iddia etti. NBC News'a konuşan kaynaklar ise bürokrasideki deneyimli bazı yetkililerin Beyaz Saray'ın taleplerine direndiklerini öne sürdü. Habere göre ABD yönetimi Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yatıştırmak ve Suudi Arabistan hükümeti üzerindeki baskıyı da hafifletmek" istiyor.

NBC News, haberini üst düzey iki ABD yetkilisine ve Beyaz Saray'ın talebinden haberdar olan iki kişiye dayandırdı.

Haberde, Trump yönetiminden yetkililerin geçen ay federal soruşturma birimlerinden, Gülen'in iadesi için yasal yolların incelenmesi talebinde bulunduğu belirtildi.

NBC'ye konuşan dört kaynak, ABD yetkililerinin, FBI ve Amerikan Adalet Bakanlığı'ndan, Türkiye'nin Gülen için yaptığı iade talebi yeniden değerlendirmesini ve İç Güvenlik Bakanlığı'ndan da Gülen'in yasal statüsü hakkında bilgi istediğini söyledi.

Beyaz Saray'ın özellikle, Gülen'in ABD'de ikamet edebilmesine olanak sağlayan yasal durumuna ilişkin ayrıntıları öğrenmek istediği bildirildi.

Bu talepten haberdar olan kaynaklar, Gülen'in Yeşil Kart'ı olduğunu söyledi.

Fethullah Gülen, 1990'ların sonundan bu yana ABD'nin Pensilvanya eyaletinde yaşıyor.

NBC kaynakları ise bürokrasideki deneyimli bazı yetkililerin Beyaz Saray'ın bu taleplerine direndiklerini ve taleplerin sahiplerine geri adım attırdıklarını söyledi.

Önce talebi pek ciddiye almayan yetkililerin, yönetimin ciddi olduğunu anlayınca öfkelendikleri de yine NBC'nin haberinde yer alan ayrıntılar arasında.

Türk yetkili: Gülen'in iadesiyle Kaşıkçı dosyası arasında ilişki yok

NBC, Ulusal Güvenlik Konseyi ve FBI'ın konuyla ilgili yorum yapmayı reddettiğini; Dışişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı'nın ise görüş taleplerine yanıt vermediğini yazdı.

Fethullah Gülen'in avukatı da yorum yapmayı reddetti.

Bir Türk yetkili ise Türkiye hükümetinin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kaygılarını Gülen'in iade davasıyla ilişkilendirmediklerini söyledi. Yetkili, "İkisi arasında kesinlikle bir bağ görmüyoruz. Gülen'in iadesi konusunda ABD tarafının harekete geçtiğini görmek istiyoruz. Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturmamıza da devam edeceğiz" dedi.

NBC'ye konuşan kaynakları, Türk yetkililer ile Trump yönetiminden yetkililerin Gülen'in iadesi mümkün olmazsa, doğrudan Türkiye'ye gönderilmesi yerine Güney Afrika'ya gönderilmesi seçeneğinin de görüşüldüğünü söyledi.

Kaynaklar, ABD'nin Gülen'i Güney Afrika'ya gönderebilmesi için yasal gerekçesinin bulunmadığını dolayısıyla kendi rızasıyla gitmediği sürece bu seçeneğin çok gerçekçi olmadığını ifade etti.