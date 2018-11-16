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ABD'de Cumhuriyetçi ve Demokrat senatörler, İstanbul'daki Suudi Arabistan başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı ve Yemen'de süregiden savaş ile ilgili olarak Suudi Arabistan'a baskı kurmak için bir yasa taslağı sundu.

Taslağın yasalaşması halinde Suudi Arabistan'a silah satışı askıya alınacak, Suudi Arabistan'ın Yemen'de yürüttüğü savaş sırasında koalisyon uçaklarının ABD tarafından yakıt ikmali yapılmayacak.

Aynı zamanda Yemen'e insani yardım yapılmasını engelleyen veya Husileri destekleyen herkese yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

Taslak üç Demokrat ve üç Cumhuriyetçi senatör tarafından hazırlandı.

Senato'nun dış ilişkiler komitesinin en yüksek Demokrat üyesi olan Senatör Bob Menendez, ABD Başkanı Donald Trump tarafından 17 Suudi Arabistan vatandaşına karşı alınan yaptırım kararının yeterli olmadığı görüşünde.

17 Suudi Arabistan yetkilisine yaptırım kararı

ABD, Perşembe günü Kaşıkçı cinayetine karıştığı düşünülen 17 Suudi Arabistan yetkilisi hakkında yaptırım kararı aldı.

Yaptırım uygulanan kişiler arasında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetinin ardından görevden alınan danışmanı Saud el Kahtani ve Suudi Arabistan'ın eski İstanbul Başkonsolosu Muhammed Uteybi de yer alıyor.

Bu yaptırım kararı, ABD'den bu olayla ilgili olarak gelen en sert yanıt oldu, aynı zamanda ABD'nin Suudi Arabistan yetkililerine yaptırım uyguladığı görülmüyor.

Suudi Arabistan Başsavcılığı Sözcüsü ve Başsavcı Yardımcısı Şulan el Şalan ise Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak 11 kişinin mahkeme önüne çıkartılacağını ve beşinin idam istemiyle yargılanacağını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili olarak "Artık uluslararası soruşturmanın gerekli olduğunu görüyoruz" demişti.

Ancak Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili kendi soruşturmalarını yürüttüklerini ve uluslararası soruşturmaya gerek olmadığını söyledi.

Suudi gazeteci Kaşıkçı, 2 Ekim'de evlilik için gereken bir belgeyi almak üzere geldiği İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldü. Türkiye, cinayette rol oynayanların İstanbul'da yargılanması çağrısı yaptı ancak bu çağrı Suudi Arabistan tarafından kabul edilmedi.