California'da orman yangını: Kayıp sayısı 631'e çıktı

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ABD'nin California eyaletinde 8 Kasım'da başlayan orman yangınında ölü sayısı 63'e, kayıp kişilerin sayısı da 631'e çıktı. Kayıp sayısı dün 297 olarak açıklanmıştı.

9,400 itfaiye görevlisinin kontrol altına almaya çalıştığı, eyalet tarihinin en büyük yangınında yaklaşık 12 bin evin kül olduğu bildiriliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumartesi günü bölgeyi ziyaret edeceği açıklandı.

Yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılmış, birçok bölge sakini alevlerden kaçamamıştı.

California İtfaiye Müdürlüğü, henüz yangının yüzde 40'ının kontol altına alındığını açıkladı.

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Yangının ay sonundan önce kontrol altına alınması beklenmiyor

Şimdiye kadar 56 bin hektarlık bir alanda yıkıma neden olan yangının bu ay sonundan önce kontrol altına alınması beklenmiyor.

Felaket bölgesindeki arama çalışmalarına askerler de destek veriyor. Arama çalışmalarının haftalar alabileceği belirtiliyor.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Ancak yangının bölgedeki yüksek gerilim hattından çıktığı tahmin ediliyor. Bazı bölge sakinleri, yerel bir enerji dağıtım şirketine dava açtı.

California'da orman yangınları genel olarak yazın başlıyor. Eyalette sonbaharın başlangıcına kadar yangınlar görülüyor. Bölgede son bir aydır yağış kaydedilmedi.