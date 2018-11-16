Telif hakkı EPA

İngiltere'de Avrupa Birliği (AB) ile varılan taslak Brexit anlaşması sonrası Başbakanı Theresa May'a lideri olduğu Muhafazakar Parti'de tepkiler artıyor. Partiye yakın Daily Telegraph gazetesi, muhafazakar milletvekillerinin May'i görevden almak için güvensizlik oylaması hazırlığında olduğunu ve oylamanın Salı günü yapılabileceğini iddia etti.

Daily Telegraph gazetesinin kıdemli siyaset muhabiri Christopher Hope, Muhafazakar Parti milletvekilleri arasında oylama için gerekli 48 imzanın tamamlanmasının beklendiğini yazdı.

Güvensizlik oylaması isteyen iktidar partisi milletvekillerinin bu taleplerini partinin 1922 Komitesi adlı yetkili kurulunun başkanı Graham Brady'e iletmeleri gerekiyor.

Graham Brady henüz kaç milletvekilinin güvensizlik oylaması istediğini açıklamadı.

Şu ana kadar 20 milletvekilinin oylama istedikleri biliniyor.

Muhafazakar Parti'nin halen Avam Kamarası'nda 315 milletvekili var. Bunlardan 158'inin karşı oy kullanması durumunda May parti liderliğini ve başbakanlık koltuğunu kaybedebilir.

Kabine'deki rahatsızlık

İngiltere ve Avrupa Birliği'nin Çarşamba günü bir anlaşma taslağı üzerinde uzlaşmasının ardından Perşembe günü Brexit Bakanı Dominic Raab, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Esther McVey istifa etti. Raab ve McVey'e bazı bakan yardımcıları da katıldı.

Brexit Bakanı olacağı söylentileri dolaşan Çevre Bakanı Michael Gove'un görevi kabul etmediği bildirildi.

Gove hoşnutsuz olduğunu gizlememekle birlikte istifa etmeyeceğini açıkladı.

Image caption AB ile İngiltere arasında varılan anlaşma taslağının yürürlüğe girmesi için aşamalı olarak onaylardan geçmesi gerekiyor

May anlaşma taslağını savundu

Başbakan May ise bugün bir radyo programına bağlanarak taslak anlaşma konusundaki soruları yanıtladı ve partisinden yükselen itirazlara karşın taslağa bağlı kalacağını vurguladı.

May AB'den, tartışmalı konulardan İrlanda Cumhuriyeti ile sınır ve Avrupa Adalet Divanı'nın yetkisi de dahil olmak üzere bi çok konuda ödünler aldıklarını savundu.

İngiltere Başbakanı bakanlarının anlaşma konusunda karşı oy kullanıp kullanamayacağı sorulduğunda, anlaşmanın hükümetin kolektif sorumluluğu olduğunu söyledi.

AB liderlerinin 25 Kasım'daki zirvede anlaşmayı onaylamaları bekleniyor.

Anlaşma daha sonra İngiltere ve Avrupa Parlamentolarında da oylanacak.

Ancak mevcut şartlarda anlaşmanın İngiltere Parlamentosu'ndan geçmesi çok zor görünüyor.

İngiltere'nin 29 Mart 2019'da AB'den ayrılması öngörülüyor.