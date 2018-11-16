Hollanda hükümetinde Türk okulları rahatsızlığı: 'Tamamen denetimsiz olacaklar'

Telif hakkı Reuters Image caption Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Hollanda Sosyal İşler Bakanı Wouter Koolmees, Ankara tarafından Türkiye kökenli göçmen çocuklarının "dilini, kültürünü ve dinini unutmaması amacıyla" açılması planlanan 15 hafta sonu okulunun, her türlü denetimden uzak olacağını açıkladı. Ankara'nın finanse edeceği okullarla ilgili açıklama, koalisyon hükümetinde sıkıntıya neden oldu.

Demokratlar 66 Partisi'ne (D66) mensup Wouter Koolmees, "endişe verici" olarak değerlendirilen hafta sonu okulları konusunda milletvekillerine bilgi verdi.

Wouter Koolmees, Hollanda'nın okullar konusunda neredeyse hiçbir yapamayacağını söyledi.

Koolmees, okulların Hollanda eğitim mevzuatı kapsamında olmaması nedeniyle müfettişler tarafından denetlenemeyeceğini vurguladı.

Hollandalı bakan, milletvekillerinin kaygılarını "Türkiye bize, olabildiğince şeffaflık sözü verdi" diyerek gidermeye çalıştı.

'Kesinlikle hoş değil'

Hükümet ortağı Liberal Sağ Parti (VVD) ile Hıristiyan Demokrat Parti (CDA) ise Türkiye tarafından açılacak okulların etkin bir şekilde denetlenmesini istiyor.

Hükümetin büyük ortağı VVD Milletvekili Bente Becker, hafta sonu okulları ile ilgili gelişmeleri, "Kesinlikle hoş değil" diye değerlendirdi.

Hollanda'daki okullarda ne olup bittiği konusunda Ankara'ya bağımlı olunmasını eleştiren iktidar partisi milletvekili, okulların denetimi ve yabancı fon akışının durdurulması konusunda hükümeti göreve çağırdı.

Becker, "Türkiye bize 'bir şey yok' derken, arkamızdan çocukları etkilememeli. Hükümet, buna karşı daha katı önlemler almalı" dedi

Hükümetin diğer ortağı CDA Milletvekili Pieter Heerma da, Bakan Koolmees'in açıklamalarını tatmin edici bulmadığını söyledi.

Heerma, Hollanda hükümetinin Türkiye tarafından açılacak okullar üzerinde daha sıkı bir denetim uygulaması çağrısında bulundu.

Hollanda'da muhalefet partilerinin çoğu hafta sonu okullarını "Ankara'nın uzun kolu" olarak nitelendiriyor ve okulları "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupalı Türkleri kontrol altına alma aracı" olarak görüyor.

Başbakan Rutte 'rahatsız edici' demişti

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, hafta sonu okulları projesini "rahatsız edici" diye değerlendirmişti. Hollanda hükümeti, hafta sonu okullarındaki eğitimin uyuma zarar veren ya da anti-demokratik görüşleri teşvik etmesi halinde buna müdahale edileceğini açıklamıştı.

Yurtdışı Türkler Başkanlığı tarafından yürütülen "Anadolu Hafta Sonu Okulları" projesi kapsamında Hollanda'nın yanı sıra, ABD, Almanya, Belçika, İngiltere, Danimarka, İtalya, Finlandiya, Fransa, İsveç, İsviçre, Kanada, Norveç ve Avustralya'da da açılacak.

Türkiye kökenli ailelerin 6-17 yaş arasındaki çocuklarına haftada 5 saat Türkçe, din ve tarih dersleri verilecek. Sınıflar en az 15, en fazla 25 kişiden oluşacak.

Ankara tarafından tek gruba sahip bir hafta sonu okuluna 7 bin euro, iki gruba sahip okula 11 bin euro, üç gruba sahip okula da 15 bin euro destek sağlanacak.