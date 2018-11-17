Kayıp Disney filmi, Mickey Mouse'un öncülü 'Oswald' Japonya'da bulundu

Telif hakkı BFI/Walt Disney Animation Studio Image caption Şanslı Tavşan Oswald, Dinsey'in ilk karakteriydi

Walt Disney'in ilk filmlerinden biri ve Mickey Mouse'un öncülü olan 'Oswald', Japonya'da bulundu.

Çizgi filmin 70 yıldır bir anime tarihçisinin deposunda durduğu ve bunun kayıp yedi filmden biri olduğunun farkına varılmadığı ortaya çıktı.

84 yaşındaki tarihçi Tasuşi Vatanabe filmi ergenliğinde Osaka'da bir oyuncak toptancısından 500 yen karşılığında (bugünün kuruyla 23 TL) aldığını açıkladı.

İki dakikalık kısa animasyonda Mickey Mouse'un öncülü olan Şanslı Tavşan Oswald'ın başından geçen maceralar yer alıyor.

Asahi Şimbun gazetesine konuşan Vatanabe, filmin önemini emektar Disney animatörü David Bossert'in geçen yıl yazdığı "Şanslı Tavşan Oswald: Kayıp Disney Çizgi Filmlerinin Peşinde" kitabının ardından fark ettiğini söyledi:

"Eski bir Disney hayranı olarak burada oynadığım rolden çok mutluyum."

Walt Disney Arşivi, bu çizgi filmin kayıp Oswald filmlerinden biri olduğunu doğruladı.

Telif hakkı BFI/Walt Disney Animation Studio Image caption Bir diğer kayıp Oswald filmi de 2015'te British Film Institute (BFI, Britanya Film Enstitüsü) arşivlerinde bulunmuştu

Walt Disney ve Ub Iwerks, Oswald karakterini 1927'de yaratmıştı. Oswald, Disney Stüdyoları'nda kendi dizisi olan ilk karakter olmuştu.

Toplamda 27 çizgi filmi hazırlanan insansı tavşan Oswald, kendini telif hakları çekişmesinin ortasında bulmuş ve Universal Studios 1928'de karakterin haklarının sahibi olmuştu.

Bunun ardından Disney yeni bir ana karakter yaratmak için çalışmalara başlamış ve bu karakter Mickey Mouse olmuştu.

Çizgi dünyanın arafında kalan Oswald'ın hakları ise Disney CEO'su Bob Iger tarafından 2006'da tekrardan Disney'e kazandırılmıştı.

BBC'ye konuşan BFI'ın animasyon küratörü Jez Stewart, "Bu hikayenin iyi tarafı, bu filmlerin dünyanın dört bir yanına yayıldığını göstermesi" dedi ve ekledi:

"Filmlerin dünyanın dört bir tarafına yayılma hikayesi ve son durakları neredeyse filmin kendisi kadar ilginç oluyor."