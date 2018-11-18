ABD: Kaşıkçı cinayetinden kimin sorumlu olduğu konusunda sonuca varmadık

Telif hakkı AFP Image caption Suudi Arabistan Veliaht Prens'in cinayetten haberi olmadığını savunuyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı CIA'in Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın verdiğine inandığı yönündeki haberlere karşın, cinayetin kimin işlediğine dair nihai bir sonuca varılmadığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "Sayısız soru yanıtısız" denildi.

Washington Post gazetesi, CIA'in Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini verenin Veliaht Prens Muhammed bin Selman olduğu sonucuna ulaştığını öne sürmüştü.

Washington Post'un haberine göre CIA'in değerlendirmesi, Muhammed bin Selman'ın kardeşi ve Suudi Arabistan'ın ABD Büyükelçisi Halid bin Selman'ın Cemal Kaşıkçı ile yaptığı telefon görüşmesine ve bazı diğer bulgulara dayanıyor.

Bu konuşmada Büyükelçi Halid Bin Selman'ın Veliaht'ın Prensi'nin emriyle gazetecinin İstanbul'daki konsolosluğa gitmesini sağladığı belirtildi.

Haberde CIA'in suçun işlendiğini gösteren açık bir delil ortada olmasa da, Veliaht Prensi'nin onayı olmadan böyle bir cinayetin işlenemeyeceği görüşünden yola çıktığına dikkat çekildi.

Suudi Arabistan ise haberin asılsız olduğunu ve Veliaht Prens'in herhangi bir ilgisi olmadığını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü Amerikan makamlarının kendisine cinayetten kimin sorumlu olduğuna dair bir rapor sunacağını söylemişti.

Suudi gazeteci Kaşıkçı, 2 Ekim'de evlilik için gereken bir belgeyi almak üzere geldiği İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldü. Türkiye, cinayette rol oynayanların İstanbul'da yargılanması çağrısı yaptı ancak bu çağrı Suudi Arabistan tarafından kabul edilmedi.

Cinayetin nasıl işlendiğiyle ilgili çok sayıda teori ortaya atıldı.

Suudi Arabistan Kaşıkçı'nın yetkili makamlardan habersiz bir operasyonla öldürüldüğünü savunuyor.

'Haberler doğru değil'

Suudi Savcı cinayet nedeniyle 11 kişiye suçlama yöneltirken, beşi için idam cezası istendi.

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Amerikan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert "ABD'nin cinayetle ilgili nihai bir karara vardığı yönündeki haberler doğru değil" dedi.

Nauert bakanlığının "ilgili gerçekleri" arayışa devam edeceğini ve cinayetin sorumlularından hesap sorulması için çalışacağını vurguladı.

Beyaz Saray ise Başkan Trump'ın cinayetle ilgili olarak CIA Direktörü Gina Haspel ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştüğünü bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders görüşmelerle ilgili ayrıntı vermedi, ancak Trump'ın CIA'e güvendiğini belirtti.

Daha önce de Trump Suudi Arabistan'ın "harika bir müttefik" olduğunu ve "birçok şeyi değerlendirmesi gerektiğini" söylemişti.