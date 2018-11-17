Fotoğraflarla: Londra'da binlerce çevreciden 5 köprüde sivil itaatsizlik eylemi

Telif hakkı Getty Images Image caption Göstericiler bugüne "İsyan günü" adını verdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Extinction Rebellion (Yokoluş İsyanı) çevre hareketinin düzenlediği protestolarda, kentin beş ana köprüsü saatlerce trafiğe kapatıldı.

Cumartesi gün İngiltere hükümetine iklim değişikliğine karşı acilen çalışmalarını hızlandırması çağrısında bulunan göstericiler, sabah saatlerinden itibaren Southwark, Blackfriars, Waterloo, Westminster ve Lambeth köprülerine doluşmaya başladı.

Extinction Rebellion'i organize eden yetkililer, 6 bin kişinin gösterilere katıldığını duyurdu.

Londra polisi, protestolarda "tedbir amaçlı" 70'den fazla kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Telif hakkı PA Image caption Göstericiler "Fosil çağı bitti" yazan dövizle taşıdı

Guardian gazetesi, gösterileri ülkede "son on yıldır görülen en büyük barışçıl sivil itaatsizlik eylemi" olarak niteledi.

Çevreciler, fosil yakıtlara karşı çıkan ve temiz enerjiye geçilmesini destekleyen dövizler taşıdı.

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Gösterileri düzenleyen grup, iklim değişikliğinin önüne geçmek ve 2025 yılına kadar sera gazı emisyonunu sınırlandırmak için İngiltere hükümetine baskı yapmayı amaçladıklarını söylüyor.

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Extinction Rebellion'dan Tiana Jacout, "Bu gidişle dinozorları öldürenden de daha büyük bir yok oluş süreci bizi bekliyor" dedi:

"Yürüyüşler düzenlemeyi de denedik, imza kampanyalarını da ama ihtiyaç duyduğumuz değişim bir türlü gelmedi."

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Protestoların merkezi, uzun saatler boyunca parlamento binası yakınlarındaki Westminister Köprüsüydü.

Ancak Thames nehrini kesen dört diğer simge köprüde de kalabalıklar uzun süre trafiği engelledi.

Londra polisi ise, eylemcilerin "trafikte önemli aksaklıklara" neden olduğunu ve ambulansların geçişini zora soktuğunu söyledi.

Telif hakkı AFP Image caption Westminister Sarayı'nın önünde Charlie Chaplin kostümü içindeki bir protestocu yanındaki penguen figürü ile birlikte.

Gösteriyi düzenleyenler arasındaki Gail Bradbrook, gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu, kitlesel bir sivil itaatsizlik eylemidir" dedi.

Bradbrook, "Bu gördüğünüz, ekolojik kriz karşısında eyleme geçilememesini protesto eden uluslararası bir isyandır" diye konuştu.

Telif hakkı Getty Images Image caption Bu protestocunun şapkasının üzerindeki notta, "Temiz enerji devrimi istiyorum" yazılı

İngiltere'de 1990 ve 2016 yılları arasında sera gazı emisyonu yüzde 40 azaltıldı.

Hükümet, 2050 yılına kadar emisyon oranını yüzde 80'e kadar indirme konusundaki taahhüdüne bağlılığı yineliyor.

Ancak Extinction Rebellion'ın destekçileri, 2025 yılına kadar emisyonun sıfıra düşürülmesi talebinde.