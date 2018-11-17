ARA San Juan denizaltısının enkazı, 'patlama sonucu çökmüş' halde bir yıl sonra bulundu

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Kayıp bir denizaltıyı bulmak neden zor?

Geçen yıl 44 mürettebatla kayıplara karışan Arjantin'e ait ARA San Juan denizaltısının enkazı, Atlantik sularının derinliklerinde bulundu.

Arajintin donanması, denizaltı gemisinin Patagonya bölgesindeki Valdés Yarımadası yakınlarında 800 metre derinlikte tespit edildiğini duyurdu.

Donanma Komutanı Gabriel Attis, "Denizaltının patlamaya uğradığı açıkça görülüyor, tamamen çökmüş ve deforme olmuş halde" diye konuştu.

Patlamanın nedeni ise bilinmiyor.

Denizaltı ile son iletişim 15 Kasım 2017'de kurulmuş, mürettebatı kurtarma umutları, denizaltının bilinen son konumu 60 kilometre kuzeyinde tespit edilen patlama sesi ile giderek azalmıştı.

Telif hakkı Getty Images Image caption Mürettebatın aile yakınları bir yıldır sevdiklerine ulaşmak için kampanya yürütüyordu.

Ancak donanma pes etmedi ve 19 ülkenin de desteğiyle arama çalışmalarını kapsamlı olarak sürdürdü.

Son arama operasyonu için ise, ABD'den Ocean Infinity isimli uzaktan kontrol edilebilen denizaltı kiralandı.

Aramalar sonuç verdi ve geminin kayıplara karışmasının birinci yıldönümü için düzenlenen etkinliklerden sadece iki gün sonra, enkazın bulunduğu açıklandı.

Perşembe günü mürettebatın aileleriyle bir araya gelen Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, "gerçeğin" açığa çıkması yönündeki çabasına bağlılığını dile getirmişti.

Ne olmuştu?

Denizaltı kaybolduğunda, Güney Amerika'nın en güneyindeki Ushuaia bölgesindeki rutin görevinden, Buenos Aires'in güneyindeki Mar del Plata limanına geri dönüyordu.

Donanma Komutanı Gabriel Galeazzi, denizaltının su yüzeyine çıktığını ve denizaltı pillerinde bir kısa devre arızası bildirdiğini açıklamıştı.

Ardından denizaltına acilen Mar del Plata'daki limana dönmesi emri verildi.

15 Kasım'daki son mesajlaşmada denizaltının kaptanı tüm mürettebatın iyi olduğunu bildirmişti.

Denizaltının kaybolmasından 8 gün sonra, Viyana merkezli Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Anlaşması Örgütü, denizaltının son radyo mesajından 4-5 saat sonra, denizaltının kaybolduğu bölgede bir patlama sesi kaydettiklerini açıkladı.

Arjantin donanması bu sesin denizaltının içeriye doğru patlama sesi olabileceğini belirtti.

Denizaltında Pedro Martin Fernandez'in kaptanlığında 44 kişi bulunuyordu.

Bunlardan biri de 35 yaşındaki Arjantin'in denizaltında görev alan ilk kadın denizcisi Eliana Maria Krawczyk'ti.