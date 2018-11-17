Fransa'da akaryakıt zammı protestoları: Bir eylemci kaza sonucu hayatını kaybetti

Telif hakkı Reuters

Fransa hükümetinin akaryakıt fiyatlarına getirdiği ek vergilere tepki gösteren yüzbinlerce eylemci, farklı kentlerde protestolar düzenledi. Ülkenin güneyindeki Savoie bölgesindeki protestolar sırasında yaşanan bir kaza ise, 63 yaşındaki bir eylemcinin ölümüyle sonuçlandı.

Ülkenin güneyindeki Savoie bölgesinde yaşanan olayda, anayolu ablukaya alan protestocuların ortasında kalan bir kadın panikleyerek yanlışlıkla gaza bastı ve eylemciler arasındaki Chantal Mazet'ye çarptı.

Mazet, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cumartesi günü "sarı yelekliler" hareketi çatısı altında sosyal medya üzerinden örgütlenen eylemciler 2 bin farklı noktada protesto düzenledi.

Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke çapındaki gösterilere yaklaşık 244 bin protestocunun katıldığını, 106 kişinin yaralandığını, 52 kişinin de gözaltına alındığını açıkladı.

Telif hakkı Reuters

Savoie yerel yetkilisi Louis Laugie ise, bir eylemcinin ölümüyle sonuçlanan kaza sonrası bir açıklama yaptı.

Laugie, kazayı yapan şoförün kızını hastaneye götürürken bir kavşakta protestocular tarafından durdurulduğunu ve aracını yolun kenarına çekmeye çalıştığında protestocuların elleriyle arabasına vurmaya başladığını söyledi. Panikleyen kadının gaza bastığı ve protestocuya çarptığı belirtildi.

Kaza nedeniyle şoka uğrayan kadın gözaltına alındı.

Protestoların nedeni ne?

Dizel kullanımının yaygın olduğu Fransa'da "yeşil vergi" adı altında dizel yakıta yüzde 23 zam, benzine ise yüzde 15 zam yapılacağı haberleri, göstericileri sosyal medyada harekete geçirdi.

Fransız haber ajansı AFP'nin aktardığı verilere göre, dizel fiyatları geçtiğimiz 12 ayda yaklaşık yüzde 23 artış gösterdi ve son 8 yılın zirvesine ulaştı.

Telif hakkı AFP

Fosforlu yelekler giyen bu protestocular, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un akaryakıt zammına ve ülkedeki hayat pahalılığına tepki gösterdi.

Macron'u sıradan insanların dertlerine sırtını çevirmekle suçlayan bazı eylemciler ise istifa çağrısında bulundu.

Göstericilerin anayolları, otoyolları ve gişeleri kapaması sonucu, öfkeli sürücüler protestocular arasından geçmeye çalıştı.

Güvenlik yetkilileri kaos yaşanan bazı bölgelerde göstericilere biber gazıyla müdahale etti.

Fransız polisi, ülke çapındaki gösterilerde en az 47 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan bazılarının durumu ciddi.