Avustralya'da 'market arabalı kahramana' soygun suçlaması

Telif hakkı EPA Image caption Michael Rogers (solda) market arabasını zanlının üzerine sürmüştü.

Avustralya'nın Melbourne şehrinde bir bıçaklı saldırganı, elindeki market arabasını üzerine sürerek engellediği için kahraman ilan edilen evsiz Michael Rodgers'a soygun ve hırsızlık suçlamaları yöneltildi.

Rodgers, 9 Kasım'daki olayda, saldırgan Hasan Halif Şire Ali'nin iki polisi bıçaklamasını market arabasıyla engellemeye çalışırken görüntülenmişti.

Zanlı daha önce bir kafe sahibini öldürmüş ve iki kişiyi yaralamıştı.

Ali daha sonra polis tarafından vuruldu ve hastanede hayatını kaybetti.

Rodgers'ın Cuma günü sorguya çağrıldığı ve kendisine beş farklı suçlama yöneltildiği belirtildi. Avustralya medyası Rodgers'ın iki soygun, iki hırsızlık ve şartlı tahliyedeyken suç işlemekle itham edildiğini bildirdi.

Rodgers, iki polis memurunu kurtarmaya çalıştığı için kahraman ilan edilmişti.

46 yaşındaki Rodgers olayın ardından "Market arabasını direk üzerine attım ve isabet ettirdim, tam düşüremedim ama" demişti.

Rodgers olay sırasında, zanlının ateşe verdiği tüple dolu bir araçtan sadece birkaç metre uzaklıktaydı.

Rodgers için internette düzenlenen yardım kampanyasında 140 bin Avustralya Doları toplanmıştı.