Telif hakkı BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ/BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Image caption Prof. Dr. Betül Tanbay ve Prof. Dr Turgut Tarhanlı serbest bırakıldı.

Tutuklu insan hakları eylemcisi, iş adamı Osman Kavala'nın başkanı olduğu Anadolu Kültür AŞ'ye yönelik soruşturma kapsamında Cuma günü gözaltına alındığı açıklanan 13 akademisyen ve aktivistten 12'sinin serbest bırakıldığı, birinin ise tutuklandığı açıklandı.

Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi çalışanı Yiğit Aksakoğlu tutuklanırken, Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Asena Günal, Hande Özhabeş, Meltem Aslan Çelikkan, Prof. Dr. Betül Tanbay, Bora Sarı, Yusuf Cıvır, Ayşegül Güzel, Yiğit Emekçi, Hakan Altınay, Çiğdem Mater ve Filiz Telek ise adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı.

Cuma günü Anadolu Kültür'e yönelik bir operasyonla hakkında gözaltı kararı verilen 20 kişiden 13'ü gözaltına alınmış, şüphelilerin, "Gezi eylemlerini derinleştirmek ve yaygınlaştırmak" amacıyla Kavala ile hiyerarşik bir düzen içinde çalıştıkları iddia edilmişti.

Kavala ise, Silivri Cezaevi'ndeki tutukluluğunun birinci yılını doldurdu. Ancak hakkında bir iddianame hazırlanmadı.

AB ve ABD'den tepki

Avrupa Komisyonu'ndan sonra ABD de yazılı bir açıklamayla gözaltılara tepki gösterdi.

Cumartesi günü ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Türkiye'ye "ifade, dernek kurma ve toplantı özgürlüğü, adil yargılama teminatı, yargı bağımsızlığı ve diğer insan hakları ile temel özgürlüklere saygı duyma" çağrısında bulundu.

Nauert, "Keyfi şekilde gözaltında tutulanlar serbest bırakılmalı" dedi:

"Şeffaflık, hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğü ile dernek kurma özgürlüğü, her sağlıklı demokrasinin temel unsurlarıdır. ABD-Türkiye ortaklığı, Türk demokrasisi başarılı olduğunda en güçlü olur."

@USEmbassyTurkey tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin ABD, Türkiye'nin Anadolu Kültür ile ilişkili sivil toplum liderlerini gözaltına almasından endişelidir. Türkiye'ye ifade, dernek kurma ve toplantı özgürlüğüne saygı duyma, bunları garanti altına alma ve keyfi şekilde gözaltında tutulanları serbest bırakma çağrısında bulunuyoruz. — US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) 17 Kasım 2018

Avrupa Komisyonu: Türk hükümetinin yargı ve hukunun üstünlüğü alanlarında duyurduğu reformlara ters

AB'den ilk tepki de, Avrupa Komisyonu Sözcüsü Maja Kocijancic'den gelmişti.

Kocijancic, "Muhalif seslere yönelik tekrar eden gözaltılar, Türk hükümetinin daha önce vurgulamış olduğu insan hakları ve temel özgürlüklere olan bağlılığına, aynı zamanda yargı ve hukunun üstünlüğü alanlarında duyurduğu reformlara ters düşmektedir" demişti.

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Kocijancic'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Yetkililer Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ışığında, tutuklu yargılamaların tatbiki ve masumiyet karinesi ilkesi çerçevesinde hızla bir çözüm bulmalıdır. Bunun da ötesinde Türkiye daha fazla beklemeden gözaltında olanların bırakılmalarını sağlamalıdır."

Neyle suçlanıyorlar?

İstanbul Emniyeti'nin yazılı açıklamasına göre, şüphelilere yönelik iddia ve suçlamalar şöyle:

"Kavala ile hiyerarşik düzen içerisinde Gezi Parkı olaylarını derinleştirmek ve yaygınlaştırmak için Anadolu Kültür AŞ'ye ait DEPO isimli yerde toplantı düzenledikleri,

"Sivil İtaatsizlik ve Şiddetsiz Eylem başlıkları altında Gezi Parkı olaylarının devamlılığını sağlamak için yurt dışından aktivizm eğiticileri, kolaylaştırıcılar ve profesyonel eylemciler getirttikleri (Duran Adam, Piyano Çalan Adam, Kırmızılı Kadın vs.),

"Yeni medya oluşturma faaliyetleri içerisine girerek Gezi Parkı sürecinin devamı ve yaşaması muhtemel Gezi benzeri olayların kendi medyaları üzerinden gündem oluşturulmasını amaçladıkları,

"Mehmet Osman Kavala'nın Avrupa'da birçok kurum ve şahısla görüşme yaparak, Gezi Parkı olaylarında gündeme gelen biber gazının Türkiye'ye ithalinin durdurularak, yasaklanması için çalışmalar yaptıkları tespit edilmiştir."

Gözaltına alınanlar kimler?

İstanbul Emniyeti'nin yaptığı açıklamada soruşturma kapsamında 20 kişiye karşı operasyon yapıldığı kaydedilmişti.

Açıklamaya göre gözaltına alınan 13 kişinin listesi ise şöyle: