Trump: Kaşıkçı cinayetinin ses kaydını dinlemek istemiyorum

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ABD Başkanı Donald Trump, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'nda öldürüldüğü anlara ait ses kaydı hakkında kapsamlı bir brifing aldığını, ancak ses kaydını kendisinin dinlemek istemediğini söyledi.

Fox News'e konuşan ABD Başkanı ses kaydını neden dinlemek istemediğini "Çünkü bir acının kaydı. Korkunç bir kayıt. Çok şiddet dolu, çok vahşi ve korkunç" diyerek açıkladı.

Trump daha önce de Salı günü Amerikan makamlarının kendisine cinayetten kimin sorumlu olduğuna dair bir rapor sunacağını söylemişti.

Suudi gazeteci Kaşıkçı, 2 Ekim'de evlilik için gereken bir belgeyi almak üzere geldiği İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürüldü. Türkiye, cinayette rol oynayanların İstanbul'da yargılanması çağrısı yaptı ancak bu çağrı Suudi Arabistan tarafından kabul edilmedi.

Cinayetin nasıl işlendiğiyle ilgili çok sayıda teori ortaya atıldı.

Suudi Arabistan Kaşıkçı'nın yetkili makamlardan habersiz bir operasyonla öldürüldüğünü savunuyor.